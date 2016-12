Perugia Flower Show: il verde in mostra

14:17 - Da venerdì 23 a domenica 25 maggio i Giardini del Frontone a Perugia ospitano il “Perugia Flower Show”, un appuntamento tutto floreale che mette in mostra le meraviglie botaniche e le fioriture del periodo primaverile. I visitatori, passeggiando tra rarità vegetali e oggetti di artigianato artistico, possono imparare tante cose sulla cura di piante e fiori, e sugli equilibri naturali.

Protagonisti indiscussi delle tre giornate perugine sono i fiori. La manifestazione, infatti, seleziona e riunisce circa settanta espositori di altissimo livello provenienti da tutto il territorio nazionale. Tra loro ci sono vivaisti, produttori e collezionisti di varietà botaniche, ma anche artigiani e piccoli produttori di categorie merceologiche legate al mondo del giardinaggio e agli spazi verdi: i visitatori possono trovare anche terrecotte, tessuti naturali per la casa e l'abbigliamento outdoor, arredamento di esterni, utensili da giardino e molti altri articoli interessanti.



Insieme ai meravigliosi colori e profumi dei fiori in esposizione, gli esperti mettono a disposizione le loro conoscenze e propongono corsi base e di approfondimento su tanti argomenti in tema “verde”, come il giardinaggio, l'ecologia urbana, la cucina, il cake design e la floriterapia australiana.



Per i bambini ci sono spazi a loro dedicati, con giochi e laboratori didattici su piante e fiori grazie ai quali i piccoli possono dare libero sfogo alla loro natura creativa, con giochi e approcci fantasiosi sempre all’insegna del verde.



Per informazioni, sito Internet www.perugiaflowershow.com

