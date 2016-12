Pasqua 2014 tra sacro e profano

11:30 - Durante tutta la Settimana Santa il nostro Paese si anima di tantissime tradizioni pasquali legati alla Passione di Gesù. Sacri o profani, recenti o antichissimi, i riti pasquali coinvolgono ogni anno adulti e bambini e racchiudono una ricca simbologia, tutta da scoprire.

DALLA TOSCANA ALLA SICILIA PER FESTEGGIARE PASQUA - Per tutti coloro che trascorreranno la Pasqua in Toscana è utile saper che, a Grassina, Firenze, nella serata del Venerdì Santo, 18 aprile, un imponente corteo in costume e scene della Passione animerà le vie della città, mantenendo viva una tradizione che affonda le radici nel XVII secolo. La sacra rappresentazione, svolta da ben 500 figuranti, si svolge per le vie del Paese in un palcoscenico naturale ricavato tra stradine, muretti, ginestre e ulivi, con testi e dialoghi inerenti alla Passione di Cristo sul Calvario. In caso di maltempo la manifestazione si terrà lunedì 21 aprile 2014 alla stessa ora (non si svolgerà la sfilata del Corteo per il Paese).



Nelle Marche nella bella cittadina di Urbania (PU) , la mattina di Pasqua e il lunedì dell’Angelo, nella piazza centrale e presso il Santuario di Battaglia si gioca a "Punta e Cul", gioco tipico della tradizione pasquale. Questo popolare gioco riprende l’appuntamento dell’aia contadina nei giorni delle feste pasquali, quando l’uovo aveva un forte valore economico e di scambio. Il gioco consiste nella prima fase che vede alcuni partecipanti nella preparazione di un centinaio di uova sode trasportate in piazza con canestri di vimini. A questo punto i concorrenti, dai 15 ai 20, pagano una piccola quota agli organizzatori e poi si dispongono in cerchio. Superate le due fasi iniziali le uova vengono sistemate a terra con un disegno a forma di “S”, in numero doppio rispetto ai partecipanti. Segue la “conta” per stabilire chi inizia il gioco. Il prescelto sceglie il primo uovo a destra o a sinistra della fila, valutandone attentamente la consistenza (per battere si usa la punta dell’uovo). Gli altri concorrenti debbono poi, obbligatoriamente, prendere il loro uovo seguendo il lato della fila del primo uovo scelto. Inizia così la gara, girando in senso antiorario: vince chi, nel confronto, riesce a mantenere il suo uovo intatto battendolo contro quello del vicino. Il giocatore continua così finché il suo uovo resiste, intascando tutti quelli che riesce a rompere: il gioco viene poi proseguito dal successivo concorrente e così via per i 2 giri. Alla fine, alcuni concorrenti rifanno il gioco battendo la parte dietro e intatta dell’uovo, appunto il “cul”.



A Sulmona, in Abruzzo, la Pasqua si festeggia invece con il rito della "Madonna che scappa in piazza". La rappresentazione si svolge intorno a mezzogiorno, nello scenario di piazza Garibaldi. Alle 11.30 vengono portate in piazza le statue di San Giovanni e San Pietro, i due apostoli che, secondo il Vangelo, si accorsero per primi della Resurrezione di Cristo. I simulacri vengono poi condotti verso la Chiesa di San Filippo, sotto i cui archi si intravede la statua del Cristo Risorto, e che custodisce all'interno una statua della Madonna Addolorata. A questo punto i due Santi bussano al portone della chiesa per annunciare la Risurrezione alla Vergine, la quale, incredula, esce vestita ancora di nero. Nel momento in cui la Madonna vede suo Figlio comincia a corrergli incontro e lungo il tragitto perde la veste del lutto, scoprendo, in un gioioso volare di colombe e spari di mortaretti, uno splendente abito verde ricamato in oro.



In Sardegna, invece, a Iglesias, la struttura attuale dei Riti della Settimana Santa rispetta perfettamente quella iberica degli ultimi decenni del Seicento. Qui, tutta la città si stringe attorno al suo più antico sodalizio, l'Arciconfraternita del Santo Monte e partecipa sentitamente ai Riti. Il Martedì Santo,15 aprile, iniziano i Riti della Settimana Santa con la Processione dei Misteri, la più antica con quella del Descenso; Il Mercoledì Santo,16 aprile, durante la Santa Messa, celebrata nella chiesa di San Michele, vengono benedetti e distribuiti fiori e rametti di ulivo, gli stessi che adornavano il giorno precedente il simulacro di Gesù. Al termine del rito di benedizione e distribuzione dei fiori e dei rametti di ulivo i fedeli vengono a loro volta benedetti con la reliquia del Lignuin Crucis.



Il Giovedì Santo, 17 aprile, è denso di avvenimenti e di significati. Due Messe scandiscono il tempo di questa lunga giornata: al mattino quella del Crisma celebrata nella Cattedrale e alla sera quella in Coena Domini. Ad Iglesias è anche il giorno e lo sarà anche il Venerdì Santo, dei Baballottis e delle Matraccas. A tarda sera dall'Oratorio del santo Monte, la Chiesa di San Michele, inizia la processione dell'Addolorata in cui la croce e il simulacro della Vergine della Pietà fanno una breve sosta nelle Chiese del centro storico. Il Venerdì Santo, 18 aprile, al mattino c’è la processione del Monte per la salita al Calvario con protagonisti il simulacro di Gesù con la croce e quello dell'Addolorata che lo accompagna. Nel primo pomeriggio si ripete nell'oratorio del Santo Monte alla presenza dei soli Confratelli, la pia pratica de "Su Scravamentu" e a tarda sera la più attesa delle Processioni, quella del Descenso, sacra rappresentazione del funerale di Gesù, rivisitato in chiave spagnola, quindi barocca.



Il giorno di Sabato Santo,19 aprile, è privo di liturgia e i fedeli si recano nella Chiesa di San Michele per l’adorazione a Gesù morto nel sepolcro e alla Croce. Nel presbiterio viene issata la grande Croce nera e, da un lato, viene posto il simulacro della Vergine Addolorata. Nella Cappella laterale è esposta "Sa Lattera" con Gesù Morto, davanti al quale, per tutto il giorno, i fedeli sfilano e pregano in religioso silenzio. Nella processione della Domenica di Pasqua, 20 aprile, in piazza Sella avviene S’incontru (l’Incontro) tra i simulacri della Madonna e del Gesù Risorto. Dopo tre inchini rituali i due simulacri proseguono insieme verso la Cattedrale dove il Vescovo presiede il Solenne Pontificale. Infine il Martedì successivo a Pasqua, 22 aprile, con la processione de S'Inserru (la Chiusura), i simulacri della Madonna e del Gesù Risorto rientrano nella loro antica chiesetta di San Giuseppe in via Sassari nel cuore del centro storico. Per maggiori informazioni: www.sardegnapromozione.it



Invece in Sicilia a San Fratello, fino al giorno di Pasqua, si celebra una festa molto particolare: la "Festa dei Giudei" mentre a a Prizzi (Pa) si festeggia la Pasqua con il "Ballo dei Diavoli". La "Festa dei Giudei" di San Fratello è ormai diventato celebre per i tradizionali ed antichissimi riti della Settimana Santa. Anticamente la festa consisteva in un dramma sacro, messo in scena dalla gente del posto per far rivivere la Passione di Cristo. Oggi, invece, la celebrazione ha assunto un carattere più festoso, anche se sempre legato alla fede. Durante il rito, una miriade di contadini e pastori sanfratellani si travestono con uno sgargiante costume tradizionale, formato da giubba e calzoni di color rosso con strisce di stoffa gialla, ricamate con motivi floreali e perle. Coprono il volto con un cappuccio rosso ( “sbirrijan”, in lingua gallo-italica) con una croce ricamata sulla punta - in riferimento al carattere menzognero del diavolo - e così travestiti girano per il paese, suonando particolari trombe per festeggiare la morte di Gesù Cristo e disturbare la processione religiosa che invece la commemora. Il contrasto ha il suo punto cruciale il Venerdì Santo, quando il corteo che segue il Crocifisso è disturbato e interrotto nel suo cammino dall’arrivo festoso dei giudei.



Mentre “Il Ballo dei Diavoli” di Prizzi ha 3 personaggi principali: 2 diavoli, vestiti di rosso come il fuoco dell'inferno e con il viso coperto da una maschera di ferro con una larga bocca, e la morte rappresenatta da una figura molto più esile rispetto a quella dei diavoli e vestita con un abito di colore giallo tipicamente chiamato “giallo morte di Pasqua”. I diavoli e la morte scorrazzano per tutta la mattinata lungo le vie del paese fino a che nel pomeriggio, entrando nel pieno della rappresentazione, c'è il momento “du ncontru”che si svolge in diverse parti del paese. Ad un capo all'altro della via si dispongono la statua dell'Addolorata e quella di Gesù Cristo con accanto le statue di due angeli con spada. A questo punto i due diavoli e la morte si chinano sui piedi dell Madonna di Gesù Cristo per baciargli i piedi. Al momento dell'incontro i tre cominciano ad agitarsi nel tentativo di impedire l'incontro tra Madre e Figlio. Questi movimenti sono i cosiddetti balli dei diavoli. La Madonna e Gesù Cristo cercano per tre volte di incontrarsi senza giungere ad un risultato positivo. Al terzo tentativo il manto nero cade di colpo dalle spalle dell'Addolorata e viene sostituito da quello azzurro. La Madonna ha incontrato, o come si dice: riconosciuto il figlio e gli angeli colpiscono i diavoli sconfiggendoli. La rappresentazione ha un significato profondo: la vittoria del bene sulle forze del male.



