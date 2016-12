Parma, il Mercanteinfiera di primavera

10:00 - La Fiera di Parma ospita, dal 1 al 9 marzo la ventesima edizione del Mercanteinfiera – Primavera, uno straordinario viaggio attraverso antiquariato, modernariato, design, vintage e oggetti preziosi. A disposizione dei visitatori, una vera e propria città antiquaria a cui contribuiscono circa mille espositori, provenienti da tutte le maggiori piazze antiquarie europee, per la gioia di decine di migliaia di visitatori professionali, collezionisti e appassionati della memoria.

Come è tradizione della kermesse, l’occasione di riferimento più ricca e qualificata nel panorama italiano e una delle fondamentali a livello Internazionale, Mercanteinfiera è un appuntamento pensato per chi cerca un acquisto curioso e importante, per scegliere tra migliaia di pezzi e di stili diversi, per verificare e toccare con mano le tendenze del mercato, per scoprire nuovi collezionismi e per conciliare lavoro e affari. E' anche una bella occasione per conoscere Parma, capitale della Food Valley, città della cucina, della musica e dell'arte.



L’edizione di primavera propone, come consuetudine, nuove iniziative, un significativo programma di incoming di collezionisti provenienti dall’estero e nuovi stimoli per addetti ai lavori e semplici amatori.

Segnaliamo in particolare due mostre collaterali di grande rilievo, dedicate al costume e alla creatività: "Sguardi eccellenti: Famous Eyesglasses", in collaborazione con Federico Mauro – Art Director di Fandango (Padiglione 4) e "Vanità: luxury through images", in collaborazione con Alberto Nodolini – Storico Art Director di Vogue (Padiglione 4). Sempre nel Padiglione 4 sono presenti alcune interessanti testimonianze sulla carriera di Marzia Corraini, vincitrice della prima edizione del Premio Mercanteinfiera, svoltasi in occasione dell’appuntamento autunnale della kermesse.



Ritornano anche i tradizionali servizi, ormai consolidati, che rendono la manifestazione unica nel panorama delle fiere del settore: l’Esperto Risponde, e l ’Angolo del Restauro a cui si aggiunge l’appuntamento con il servizio peritale diagnostico.



L'edizione di primavera vede anche una sorta di gemellaggio d’eccezione con l'Italian Golf Show, in programma dal 1 al 3 Marzo contemporaneamente a Mercanteinfiera, all’interno del Palacassa. La manifestazione, tra le altre iniziative, ospita un campionato di simulatore di golf aperto a tutti i visitatori con sfide di campioni e pro-am con personaggi dello sport e dello spettacolo. E' prevista una parata di oltre 100 aziende che presenteranno le ultime novità in materia di attrezzi, scarpe, abbigliamento, accessori, oltre tour operator, gruppi editoriali, media web e tutto ciò che caratterizza lo stile di vita dell'appassionato di golf dentro e fuori dal green.



Mercanteinfiera di Primavera

Fiera di Parma, 1-9 marzo 2014

Orari per il pubblico dalle 10.00 alle 19.00

Biglietti: Intero €10

Acquisti Online € 8 Biglietteria online

Ragazzi <14 anni gratuito se accompagnati da un adulto

Sito internet: www.mercanteinfiera.it.