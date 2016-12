28 luglio 2014 Parchi più Belli d'Italia: scopri quello che fa per te In tutto sono dieci, uno più bello e affascinante dell'altro. Ecco le idee per trascorrere una giornata immersi nella natura Tweet google 0 Invia ad un amico

12:32 - È estate ma diciamo che non fa propriamente caldo. Dove andare per godere della natura a queste temperature “freschine”? Semplice, i luoghi migliori in questi casi sono i parchi. Ma non aree verdi qualsiasi. La vostra meta potrebbe essere uno dei dieci parchi selezionati dal network dei Parchi più Belli d'Italia tra i quali verranno scelti, entro l'autunno, i vincitori 2014, categoria parchi pubblici e categoria parchi privati. Ecco a voi i prescelti.

DA IMPERIA A NAPOLI ALLA SCOPERTA DEL PARCO PIU’ BELLO – Se amate la Liguria, il parco che fa per voi è sicuramente quello di Villa Grock a Imperia, un originalissima area verde che riflette a pieno la figura stravagante del proprietario, il celebre artista e clown Adrian Wettach. Preparatevi a un'interessante e bizzarra commistione di stili, un mondo magico, scenografico e dalle forme insolite che ricorda il parco Guell di Barcellona, con un significativo patrimonio arboreo, un giardino all'italiana, monumentali colonne e fantasiosi tempietti.

Sulla costa opposta, quella Adriatica, invece troviamo il Castello di Miramare affacciato sul golfo di Trieste e circondato da un vasto parco di 22 ettari che si distingue per una grande varietà di piante; risultato dell’impegnativo intervento condotto nell’arco di molti anni, per volere di Massimiliano d’Asburgo, sul promontorio roccioso che aveva in origine l’aspetto di una landa carsica priva di vegetazione. Nella zona est prevalgono i dettami del giardino paesaggistico con alberi alternati a spazi erbosi, sentieri tortuosi, gazebo e laghetti, mentre la zona a sud-ovest, protetta dal vento, accoglie un impianto geometrico “all’italiana”.

Se invece preferite le vacanze al lago la scelta di giardini da visitare è davvero ampia. Imperdibile è senza ombra di dubbio l'incantevole giardino paesaggistico di Villa Melzi d'Eril sul Lago di Como, con una vegetazione di piante secolari ed esotiche e una suggestiva atmosfera romantica che servì d’ispirazione a molti personaggi illustri, dallo scrittore Stendhal al musicista Lizst; oppure la bellissima Villa Toeplitz a Varese, con il suo parco che si estende per 8 ettari e che presenta percorsi romantici e bucolici, giardini progettati con cura, fontane scenografiche e giochi d'acqua. Nel parco sono presenti diverse componenti botaniche: una parte a prato, macchie di arbusti, un bosco di conifere e uno ceduo di castagno, una ricca varietà di specie spesso esotiche.

Al lago preferite le vivaci Rimini e Riccione? Bene, non troppo lontano dai due gioielli della Riviera troviamo un vero e proprio paradiso: Villa Caprile a Pesaro, con i suoi splendidi giardini di delizie che seguono il pendio del colle e si dispongono su tre terrazzi collegati da scalinate. Il primo ospita i famosi giochi d'acqua che sorprendono e divertono i visitatori con spruzzi che fuoriescono all’improvviso da siepi e vasi monumentali; il secondo livello è occupato dal pomario con le sue piante da frutto; il terzo ospita il viridarium, con le profumate essenze di rosmarino, salvia, ginepro e timo.

Per tutti coloro che invece amano il centro Italia non sono da perdere due giardini d'eccezione: Villa I Tatti presso Firenze, splendido giardino formale con giardini terrazzati chiusi sui lati da alte siepi di cipresso e ripartiti in geometriche aiuole bordate da siepi di bosso, una limonaia, un boschetto di lecci e un giardino pensile; oppure, vicino Roma, i Giardini della Landriana, che si estendono per 10 ettari di verde, alla cui progettazione contribuì anche il famoso architetto paesaggista Russell Page. L'enorme quantità di specie floreali di ogni genere e provenienza ne fanno un luogo davvero magico: il giardino grigio, il prato blu, la valle delle rose, il viale bianco e il giardino degli ulivi sono solo alcune delle imperdibili fioriture offerte dalla Landriana.

Infine chiudono la selezione dei Parchi più Belli d’Italia: il giardino di Villa San Michele a Capri, il Bosco di Capodimonte di Napoli e il parco di Villa Cimbrone a Ravello, Salerno. Il primo, creato dal medico e scrittore svedese Axel Munthe è un luogo sospeso fra cielo e mare, ricavato sugli stretti terrazzamenti strappati alla roccia, con lunghi viali e angoli raccolti, ideali per la meditazione. Nel giardino, che ospita suggestive fioriture nel corso di tutto l’anno, si possono ammirare alcune specie caratteristiche della flora mediterranea e altre originarie di varie latitudini, scelte per la loro peculiare bellezza o per la loro valenza simbolica.

Il Bosco di Capodimonte, invece, si estende per ben oltre un centinaio di ettari, si struttura su cinque viali principali e presenta un aspetto romantico in stile inglese, con specie arboree di sapore esotico, testimoni di terre e culture lontane. Il Bosco è oggetto di un impegnativo intervento di riqualificazione che ne accrescerà il fascino.

Infine il parco di Villa Cimbrone a Ravello (Salerno), più raccolto ma spettacolare, è uno dei più importanti esempi generati dalla cultura romantica, paesistica e botanica anglosassone nel Sud Europa. Di una bellezza struggente per la posizione a strapiombo sul mare con una vista mozzafiato sulla costiera e per la presenza dei "più bei fiori immaginabili", Villa Cimbrone è anche sede di un famoso Hotel de Charme.



Per maggiori informazioni: www.ilparcopiubello.it