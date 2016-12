Parchi più belli d’Italia: appuntamenti giocosi

11:28 - Da sabato 22 febbraio 2014 a domenica 2 marzo, i Parchi più belli d’Italia festeggiano la festa più bizzarra e divertente dell’anno. Preparate, quindi, coriandoli e stelle filanti, decidete quale maschera indossare e scegliete la Villa che più vi piace.

L’iniziativa prevede l’ingresso in ville e regge italiane esclusive. Ecco le location che aderiscono alla manifestazione.

Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate (Milano) presenta i laboratori del verde, ovvero giornate dedicate a chi ama la natura da guardare e gustare. Il 22 Febbraio l'appuntamento è con il cooking show di Carnevale, un corso su come scegliere i prodotti da usare e come cucinarli nel rispetto delle loro specificità.



Dal 23 febbraio al 2 marzo per festeggiare il Carnevale, tutti i bambini mascherati entrano gratuitamente al Bioparco di Roma per trascorrere un "Carnevale a tu per tu con la natura": giornata con speciali attività con gli animali per tutta la famiglia, spettacoli a tema e Carnevale a cura di animatori che intrattengono e divertono il pubblico.

Dall’ 1 al 4 Marzo Villa Marignana Benetton (Mogliano Veneto, Treviso) ospita “Un Carnevale da Fiaba”, uno spettacolo teatrale interattivo dove il pubblico non è solo spettatore ma anche protagonista. Un viaggio pieno di magia alla ricerca di Alice attraverso le splendide sale della Villa che, come per incanto, si trasformano nel Paese delle Meraviglie.



Sabato 1 marzo, nell’elegante salone della meravigliosa Reggia di Colorno (Parma), viene organizzato un ballo in maschera con delitto. Musica, chiacchiere e raffinate vesti celano un misterioso segreto.

Domenica 2 Marzo dalle ore 15:30 lo Spazio Verde del Parco della Montagnola di Bologna si colora di maschere e tanta allegria per festeggiare il Carnevale in Montagnola, con una sfilata di maschere, una lettura animata e la premiazione finale dei tre costumi più originali.

Domenica 2 Marzo il castello di Gropparello (Piacenza) apre la sua corte per festeggiare un Carnevale tutto medievale.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.ilparcopiubello.it