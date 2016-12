Parchi acquatici: il divertimento per stare freschi

06:00 - L’estate è finalmente arrivata e il bel sole caldo invitano a giocare nell’acqua, per una giornata all’aperto di pieno divertimento. I parchi acquatici sono il grande polo di attrazione di questa stagione, con scivoli adrenalinici, mille modi di sguazzare in allegria, ma anche per un quieto relax su un morbido gommone in discesa lungo una lenta corrente creata ad hoc. Le strutture che offrono questo tipo di intrattenimento sono numerosissime nel nostro Paese: vi segnaliamo le più interessanti, per una gita o per un fine settimana. Se invece avete in programma un viaggio all’estero e non volete privarvi di un tuffo, riportiamo le classifiche dei parchi acquatici più apprezzati dai viaggiatori di tutto il mondo.

VENETO - CANEVAWORLD (Lazise- Verona) – E’ uno degli Aquapark più conosciuti in Italia. E’ articolato in quattro aree dedicate all’intrattenimento. Tra le attrazioni più divertenti segnaliamo l’Anaconda, con due scivoli che si intrecciano con curve adrenaliniche, il Typhoon, a cinque corsie che atterrano (o ammarano) in una piscina a fono basso, lo scivolo mozzafiato Stukas Boom, alto 32 metri a due corsie dedicato ai più coraggiosi. www.canevaworld.it/aquapark/

VENETO - AQUALANDIA (Jesolo) – Per chi non soffre di vertigini ed è in cerca di emozioni forti c’è lo Spacemaker, lo scivolo più alto del mondo, ben 42 metri di dislivello da percorrere sfrecciando su un gommone da tre o quattro posti a una velocità che sfiora i 120 chilometri all'ora. Oppure ci sono le Scary Falls, scivolo chiuso che culmina con un “salto nel buio”. www.aqualandia.it/

LOMBARDIA - GARDALAND WATERPARK (Milano) - Per i piccoli c'è un'area gioco dedicata, oppure la discesa in gommone sul Fiume Lento: per i più grandicelli ci sono numerosi scivoli, la corrente del Torrente Veloce e i gommoni del Crazy River. Emozioni forti invece sul Twister, due scivoli a spirale al chiuso, sullo Shuttle, alto dieci metri da cui si scende con una tavola galleggiante con due piste-gara, sul Rafting Pipe e sul Kamikaze, un lancio da 19 metri di altezza lungo 2 piste di oltre 90 metri. www.gardalandwaterpark.it.

PIEMONTE - ONDALAND (Novara) – Oltre ad attrazioni “bagnate” per tutta la famiglia, il parco offre alcuni giochi per spiriti intrepidi: il Dual Loop, con il doppio giro della morte che si affronta a velocità davvero da brivido. Il Blade Runner o Space Boat, scivoli in stile montagne russe da affrontare con una ciambella o un gommone. www.ondaland.it/

EMILIA ROMAGNA - MIRABILANDIA - (Ravenna) – E’ uno dei parchi acquatici più noti d’Itaòia L’area acquatica si chiama Mirabeach e offre spunti tropicali, con spiaggia bianca proveniente dal Mar Rosso, palme dai Caraibi e tavole da surf. L’adrenalina si concentra intorno al Rio Diablo, il coaster acquatico lungo 170 metri, il Vuelta Vertigo, una rampa a V alta 10 metri da affrontare a bordo di un canotto biposto. http://mirabeach.mirabilandia.it/it

EMILIA ROMAGNA- AQUAFAN - (Riccione) – Molto più di un parco acquatico con i tradizionali scivoli, gommoni e giochi d’acqua, è un vero e proprio tempio del divertimento giovane all’insegna della musica, del ballo e di spettacolari feste bagnate. Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate ci sono i celebri Schiuma Party, con disco music da ballare in piscina, immersi in un torrente di schiuma, nel più puro spirito festaiolo della Riviera Romagnola. www.aquafan.it/

LAZIO - ZOOMARINE - Torvaianica (Roma) - Progettato sul modello dell'omonimo parco in Portogallo. offre attrazioni adatte alle famiglie e ai più piccoli, ma anche un complesso di piscine e scivoli da brivido (Kamikaze, Multislide, Foam) e una laguna di 2.000 mq provvista di una spiaggia in teak con lettini ed ombrelloni, giochi, vasche per idromassaggi e docce terapeutiche.www.zoomarine.it/

CALABRIA - ACQUA PARK ODISSEA 2000 - Zolfara - Rossano (Cosenza) – Qui le famiglie e i piccini trovano l'Isole di Galatea, con scivoli e attrazioni tra cascate, rocce e resti di templi; mentre i più temerari possono scatenarsi sul Black Polifemo, un inquietante groviglio di spirali chiuse da percorrere sul ciambellone; o su un chilometro di mirabolanti spirali per emozionarsi in compagnia con il ciambellone doppio; o sul Chimera, l’immensa attrazione con 2 chilometri di tunnel e dossi da percorrere con uno slider a pancia in giù. www.odissea2000.it

SICILIA - ETNALAND, Valcorrente - Belpasso (Catania). In questo bel parco acquatico sono due le attrazioni da non perdere: le Crocodile Rapids, avventura tra vortici, cascate e belve feroci, .e il Jungle Splash, un salto da trenta metri da affrontare su un barcone in compagnia di venti amici.www.etnaland.eu



E infine, ecco le classifiche dei parchi acquatici più amati in Europa e nel Mondo, secondo le segnalazioni e le preferenza dei viaggiatori iscritti a TripAdvisor, pubblicati nelle classifiche Tripadvisor Travelers Choice Attractions 2014



MONDO

1. Siam Park, Adeje, Spagna

2. Beach Park, Aquiraz, Brazil

3. Disney’s Blizzard Beach Water Park, Orlando, Florida

4. Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, Orlando, Florida

5. Waterbom Bali, Kuta, Indonesia

6. Wild Wadi Water Park, Dubai, Emirati Arabi Uniti

7. Hot Park – Brazil, Rio Quente, Brasile

8. AquaventureWaterpark, Dubai, Dubai, Emirati Arabi Uniti

9. Aquatica, Orlando, Florida

10. Parco acquatico Aquaventure presso l'Atlantis Paradise Island, Paradise Island, Caraibi



EUROPA

1. Parco Acquatico Siam, Adeje, Spagna

2. Lago Martianez, Puerto de la Cruz, Spagna

3. Parco Acquatico WaterWorld, Ayia Napa, Cipro

4. Water Park, Faliraki, Grecia

5. Parco acquatico PortAventura, Salou, Spagna

6. Parco acquatico FasouriWatermania, Limassol, Cipro

7. Aqualandia, Benidorm, Spagna

8. Parco acquatico Sandcastle, Blackpool, Regno Unito

9. Aqua Fantasy Land, Kusadasi, Turchia

10. Action Aquapark, Sunny Beach, Bulgaria