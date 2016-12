Ostra Vetere apre cantine e osterie

18:00 - I giorni più freddi dell'anno si contrastano nelle Marche a colpi di buon cibo e di ottimo bere. Ostra Vetere, in provincia di Ancona, dà appuntamento a tutti i patiti dell'enogastronomia da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio con la 16esima edizione di “Montenovo in Festa”, il festival delle cantine di uno splendido borgo medievale. Attraversando le caratteristiche vie del centro illuminate da fiaccole e seguendo le indicazioni di antiche insegne, si può riscoprire il piacere di assaporare i piatti tipici della tradizione marchigiana su tavole imbandite secondo le usanze tradizionali.

I “giorni della merla”, i più rigidi dell'inverno, prendono il nome da una leggenda popolare: una merla e i suoi pulcini, in origine bianchi, si rifugiarono in cerca di calore dentro un comignolo fumante. Da lì emersero dopo tre giorni, a gelo finito, tutti neri a causa della fuliggine e questo colore sarebbe rimasto loro per sempre. Per noi uomini, invece, non c'è modo migliore per combattere il gelo che godersi il calore della convivialità.



Nei "giorni della merla" a Ostra Veteer sono aperte ben 13 cantine, pronte a servire carne alla brace, zuppa di legumi, vincisgrassi bianchi e rossi, tagliatelle ai ceci, stoccafisso alla montenovese, dolci tradizionali e molto altro ancora, il tutto accompagnato dai migliori vini della zona. Nei tre giorni della manifestazione, inoltre, Ostra Vetere offre ai visitatori molti momenti di animazione e spettacoli musicali all'interno delle stesse cantine: venerdì, sabato e domenica si esibiscono poi lungo le vie del centro tre diversi gruppi folkloristici itineranti, mentre sabato sera è la volta, in piazza Stefano, di “Cisco” Bellotti, ex cantante del Modena City Ramblers e ora apprezzato cantautore di musica folk rock. Non mancano le mostre di arte e antiquariato, il mercatino di prodotti tipici nel Loggiato e l’animazione per i più piccoli.



ra le belle cose da visitare a Ostra Vetere, segnaliamo la chiesa di Santa Lucia, Palazzo Marulli, il Chiostro di San Francesco con la sua torre campanaria e il Palazzo Comunale, Spettacolare è la cerchia muraria che cinge la città, con le tre antiche porte e gli “androni”, addossati alle mura del versante che si affaccia sulla valle del Misa.



Per informazioni, sito Internet www.comune.ostravetere.an.it.