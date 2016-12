Orticola: Milano green & chic

12:18 - I Giardini Pubblici Indro Montanelli di Via Palestro a Milano da venerdì 9 a domenica 11 maggio ospitano Orticola 2014 (orari: 9.30 – 19.30). Per gli appassionati di verde e piante ci sono la tradizionale mostra mercato di piante e fiori, il Giardino della rosa italiana, i giardini dei vivaisti, gli incontri con gli esperti e tanti servizi con il pollice verde, caratterizzati dal consueto impegno e competenza degli espositori, e da una grande varietà di piante esposte.

Le novità della mostra-mercato 2014 propongono una nuova scenografia, una doppia Giornata di Studi e un nutrito calendario di eventi “Fuori Orticola”.



Il Giardino della Rosa Italiana – Realizzato in collaborazione con Vogue-Eyewear, marchio di proprietà di Luxottica Group, il grande spazio dedicato alle rose italiane e ai loro ibridatori permette di scoprire e valorizzare un patrimonio di cultura e di bellezza ancora troppo poco conosciuto. Oscurate dalla fama delle rose inglesi, francesi e tedesche, ma amate da collezionisti ed esperti, le rose italiane meritano di essere conosciute da un pubblico più vasto. La rosa italiana ha infatti origini antichissime, come la Rosa di Paestum, oggi classificata come Rosa damascena ‘Bifera’, già citata nelle Georgiche di Virgilio, ma vive la sua grande stagione a partire dall’inizio dell’Ottocento grazie ad alcuni famosi ibridatori: tra le varietà più celebri ci sono la ‘Bella di Monza’, creata da Antonio Giovanni Luigi Villoresi, o la rosa ‘Strambio’ ibridata da Giovanni Casoretti nel 1824 e dedicata a Gaetano Strambio, medico fautore della lotta alla pellagra. E ancora le 38 rose diverse di Domenico Aicardi, quelle di Quinto Mansuino e quelle sei fratelli Giacomasso che esportarono le loro produzioni in tutta Europa.



Il giardino dei vivaisti - Orticola allestisce 17 giardini grandi e piccoli con la collaborazione tra giovani paesaggisti e vivaisti specializzati, i quali con le piante di loro produzione allestiscono un piccolo giardino, ad esempio abbinando le peonie con le erbacee perenni o posizionandole accanto agli aceri. I visitatori possono ammirare la convivenza delle clematis con le rose e apprezzare il profumo della lavanda accostato a quello degli agrumi.



Gli ingressi “verdi” – Sono un’altra novità 2014: i tre ingressi della mostra-mercato sono affidati alle mani di vivaisti esperti e di paesaggisti creativi, per dare al pubblico la sensazione di entrare nel Giardino Fantastico di Orticola. Un’architettura con piante in forma e rose cinesi, realizzata dai Fratelli Cappellini e ideata da Marco Bay, accoglie i visitatori alla porta di piazza Cavour; un tunnel di gelsomini disposti come siepi, realizzate dai Fratelli Ingegnoli, orna l’ingresso di via Palestro, mentre, al cancello di via Manin, si ammirano glicini e buxus in un disegno di Silvia Ghirelli, realizzato da Piergiorgio Minari grazie all'impegno di All'Origine.



I momenti di incontro - Anche quest’anno sono organizzati laboratori, corsi, dimostrazioni totalmente gratuiti dedicati ai visitatori, adulti e bambini, sia nella zona “Area Corsi”, sia presso i vari espositori.



OrticolaDesign Lab: il nuovo concept per l’allestimento scenografico - Un lavoro di ricerca e progettazione volto a ricreare in modo coordinato una nuova scenografia della mostra e, allo stesso tempo, la volontà di sensibilizzare ed educare il cittadino a una maggiore conoscenza delle piante e del verde in genere, sono le finalità del progetto OrticolaDesign Lab che prevede la collaborazione tra Orticola di Lombardia e IED, Istituto Europeo di Design. Si inizia quest’anno con l’indagine sul ruolo del verde negli spazi pubblici e del rapporto tra verde e design.



I servizi per i visitatori - Anche per il 2014 sono attivati una serie di importanti servizi per il pubblico A seguito del successo della vendita online viene mantenuto lo sconto offerto nel 2013 con il costo dei biglietti d’ingresso a 8,00€, anziché 9,00€, se acquistati on line. Ci sono poi il deposito piante, per lasciare i propri acquisti in attesa del ritiro, la consegna a domicilio di fiori e piante grandi e ingombranti, il servizio carriole fai da te e il servizio di trasporto all’interno della mostra.



Per conoscere nel dettaglio il calendario delle iniziative e degli eventi, per acquistare gli ingressi online e per conoscere tutti gli appuntamenti di “Fuori Orticola”, sito Web www.orticola.org.