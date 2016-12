Oriolo Romano: al via la "Sagra del fungo porcino"

11:06 - Da venerdì 19 a domenica 21 settembre, a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, si svolge la “Sagra del fungo porcino”, l’appuntamento dedicato agli appassionati di ricette della tradizione che saluta l’estate e dà il benvenuto all’autunno.



A soli 50 km da Roma, il comune di Oriolo Romano organizza la “Sagra del fungo porcino”, appuntamento giunto all’undicesima edizione che celebra, per due weekend consecutivi fino a domenica 21 settembre, questa specialità con un menù ricchissimo e un programma nel quale spiccano spettacoli musicali, mercatini e mostre d’arte. Dall’antipasto al contorno, i funghi porcini sono davvero presentati in tutte le salse: trasformati in una deliziosa crema nobilitano le bruschette; diventano poi il condimento ideale delle fettuccine, nelle due versioni con e senza ragù, e l’ingrediente delle lasagne e della saporita zuppa con i fagioli. Fra i secondi, si può scegliere fra lo spezzatino e l’arista ai funghi porcini, e ancora fra il particolare hamburger con crema ai porcini e i funghi fritti. Anche per chi ama i piatti più classici si può scegliere tra fettuccine al ragù, braciola, salsiccia e ventresca alla brace, patatine fritte e dolci.



Gli stand gastronomici sono aperti a cena dalle ore 19.00 e, sabato e domenica, anche a pranzo dalle 12.30; tutte le domeniche, inoltre, viene preparato un menù speciale per i celiaci a cura dell'AIC Lazio (Associazione Italiana Celiaci). Splendida è anche la location della manifestazione: la centralissima piazza Umberto I° dominata dall’imponente Palazzo Altieri (nel quale saranno organizzate visite guidate il 20 e il 21). Grande spazio è anche dato al divertimento con gli spettacoli dal vivo delle band musicali, e l’intrattenimento pomeridiano per i più piccoli.