OlisFestival: il meeting che rigenera

15:00 - La seconda edizione di Olisfestival apre i battenti venerdì 7 febbraio dalle ore 14:00 alle 21:00 e prosegue nelle giornate di sabato e domenica, rispettivamente dalle ore 10:00 alle 21:00 e dalle 10:00 alle 19:00. La manifestazione ha lo scopo di insegnare, con la guida di esperti qualificati delle diverse discipline olistiche e bio-naturali, come vivere al meglio in un mondo difficile e in continuo mutamento. Il festival si propone anche come occasione di incontro tra persone che scelgono di essere protagoniste della propria vita e del proprio benessere, che desiderano raggiungere la consapevolezza del proprio corpo e del suo star bene, come curare i disturbi quotidiani comprendendone le ragioni.

Il programma dà spazio a tante discipline, tra cui le medicine naturali classiche, come la fitoterapia, la naturopatia, l’aromaterapia a metodi antichi quali Ayurveda, Medicina Tibetana, Medicina Cinese e Agopuntura, fino a tecniche che coinvolgono la consapevolezza, il pensiero come la meditazione, il rebirthing, il counceling, musicoterapia, l’arte del massaggio, quali shiatsu, reiki, digitopressione, reflessologia, craniosacrale e tanti altri. Molta attenzione è dedicata all’alimentazione come via di cura, con laboratori di cucina vegana e spazi riservati all'educazione dei bambini.



Il festival si sviluppa in tre ambiti: l’Ascolto, con conferenze, presentazioni, incontri, talkshow, lectures; l’Esperienza, con laboratori e open class dove vedere e apprendere le varie tecniche e il loro funzionamento; i Contatti, la parte espositiva dedicata alle scuole, ai centri, alle associazioni e federazioni che coinvolgono gli operatori del settore e gli esperti.

Insomma, è un’occasione che, attraverso il linguaggio del corpo, musica coinvolgente e laboratori permette di conoscere meglio se stessi e capire come stare in buona salute. Ulteriori informazioni si possono consultare sul sito: www.olisfestival.it