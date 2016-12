Officinalia: vivere secondo natura

17:09 - A Pavia, presso il Castello di Belgioioso dal 1 al 4 maggio torna “Officinalia”, la storica manifestazione dell’alimentazione biologica, biodinamica e dell’ecologia domestica. Oltre 100 espositori provenienti da tutte le regioni italiane presenteranno quanto, come e cosa si può fare rispettando la terra, la natura e l’ambiente. Quattro giornate all’insegna del gusto, dei rimedi antichi, dei suggerimenti di culture lontane, di attenzione alla persona e di tantissimi stimoli. Una serie di conferenze a tema completeranno il programma delle quattro giornate della manifestazione. Tanti gli eventi previsti a partire dal Taiji Festival.

OFFICINALIA: UN MONDO AL NATURALE - Momento di incontro e di scambio culturale, la mostra tratterà i temi connessi al mondo del biologico cercando di chiarire le differenze e i vantaggi di una scelta che sta entrando, sempre di più, nelle abitudini quotidiane, per una trasformazione del proprio stile di vita. Durante le quattro giornate sarà data grande importanza al tema dell’alimentazione, con la possibilità di assaggiare torte, pane cotto a legna, the dal profumo floreale, mandorle tostate, birre al malto, tofu, marmellate di frutta, formaggi stagionati naturalmente e senza additivi.



Per il benessere del corpo i visitatori avranno ampia scelta tra profumi (sandalo, incenso, cera d'api, olio all'arancio, garofano, citronella, caprifoglio, rosa, marsiglia e mughetto) e creme per viso e corpo, latte detergente, sapone liquido, shampoo, bagnoschiuma oltre a un'infinità di macerati, oli essenziali e tisane. Per vestirsi fibre naturali per abbigliamento di adulti e bambini, scarpe in canapa e sughero, camicie, giacche e abbigliamento intimo in bamboo, cotone e seta. Per la casa, mobili e arredi di ogni genere, fatti di materiali naturali, in cui non sono stati usate né colle né solventi chimici, e di tessuti non sbiancati né sottoposti a trattamenti, tutte cose i cui danni sull'organismo sono ancora oggi sottovalutati. Ogni anno Officinalia ospita, a rotazione, associazioni, enti che abbiano progetti di accoglienza e sostegno per l’infanzia, la raccolta e il sostegno di animali e dell’ambiente.

EVENTI LEGATI ALLA MOSTRA – Durante Officinalia ci sarà la possibilità di partecipare alla testimonianza tenuta da Pino Pedano sul tema del dormire bene. Pedano infatti durante le quattro giornate festeggia vent’anni di dormire naturale. Era infatti il 1994 quando lo scultore dichiarò nelle pagine dell’Espresso che da lì in poi si sarebbe dedicato ad una nuova cultura del dormire perché “…gli italiani non dormono sano!” Era l’inizio di un percorso di ricerca e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza del sonno, una rivoluzione culturale silenziosa che ha portato allo sviluppo di un sistema letto unico, in grado di trasformare il riposo notturno in cura quotidiana. Lo scultore del legno metteva momentaneamente da parte l’attività artistica, che lo aveva portato ad esporre in pochi anni a Milano, Parigi, New York e Londra, e la produzione di mobili in multistrato di pioppo, che con la loro linea essenziale spopolavano durante gli anni settanta/ottanta, per dedicarsi con tutte le energie alla diffusione del dormire perfetto.



Per festeggiare questo traguardo Pedano ripercorrerà la storia di questa evoluzione, con documenti storici e un’esposizione delle sue sculture lignee all’ingresso del castello di Belgioioso: arte e scienza del riposo. Per chi invece ama il Taiji durante le quattro giornate si terrà per il 18° anno consecutivo nel Parco del Castello il Taiji Festival. Per l’occasione, dalla Cina, parteciperà il Gran Maestro Chen Zi Qiang di fama internazionale che si cimenterà in esibizioni, allenamenti e dimostrazioni.



Inoltre per chi desidera è possibile anche visitare l’EcoCentroLombardia, ospitato all’interno delle sale restaurate del Castello di Belgioioso, un luogo di apprendimento attraverso il gioco e la creatività che stimola la presa di coscienza ambientale e civica della popolazione in tema di sviluppo sostenibile. E’ spazio di divulgazione d’informazioni scientifiche, istituzionali e sulle buone pratiche delle imprese e degli stessi cittadini. Sensibilizza, in particolare in partenariato con il mondo della scuola, le giovani generazioni a comportamenti ecologicamente sostenibili. Un percorso espositivo e didattico centrato sul paesaggio, le sue trasformazioni e l’interazione con l’uomo e le sue esigenze utile alla consapevolezza di quanto individualmente influenziamo l’ambiente.



Informazioni utili: la manifestazione è aperta dalle 10 alle 20; prezzi: biglietto intero 8.00 €, ridotto 6,00 €. Il biglietto include la visita al Museo EcoCentroLombardia.



Per maggiori informazioni: www.belgioioso.it/officinalia



