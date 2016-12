Notte Rosa 2014: tutti insieme…appassionatamente

12:42 - E’ la Passione il tema della nona edizione della Notte Rosa di Rimini che, da venerdì 4 luglio, regalerà a tutti coloro che saranno sotto il cielo della famosa cittadina romagnola un ricco calendario di eventi indimenticabili, tutti improntati all’Italian Passion.Cosa state aspettando? Il Capodanno dell’Estate Italiana vi aspetta per una notte a dir poco indimenticabile!

NOTTE ROSA 2014: PASSIONE ITALIANA - La nona edizione del Capodanno dell’Estate Italiana sarà all’insegna della Passione. Questo il tema scelto per la lunga notte che, venerdì 4 luglio 2014, accendera’ i 110 chilometri della Riviera Romagnola, dai Lidi di Comacchio a Cattolica, con concerti, feste in spiaggia, spettacoli, intrattenimento per grandi e bambini, mostre, reading letterari, ristorazione, fuochi d’artificio e tanto altro.

La stessa passione che il mondo intero riconosce da sempre al nostro Paese e che nel tempo ha generato miti e leggende inossidabili: da Ferrari a Ducati, da Giuseppe Verdi a Luciano Pavarotti e Vasco Rossi, da Federico Fellini a Michelangelo Antonioni, da Alberto Tomba a Valentino Rossi, passando per l’alta moda italiana e senza dimenticare la passione per la buona tavola e i suoi gioielli, come il Parmigiano Reggiano, la pasta, il gelato made in Italy.

Ma la Notte Rosa 2014 celebrerà anche -e soprattutto- la passione amorosa: quella colta, di dantesca memoria, del bacio tra Paolo e Francesca nel V canto dell’Inferno. Proprio il bacio dei giovani Paolo Malatesta e Francesca da Rimini è il tema del manifesto della nona edizione, realizzato dal creativo Marco Morosini citando il ritratto dei due innamorati di William Dyce e il Bacco di Caravaggio. Due giovani tra passato e presente (lei, in abito rinascimentale, indossa un paio di candide cuffie da lettore mp3, lui, a petto nudo e jeans, porta tatuato sul braccio il celebre verso dantesco “Amor, ch'a nullo amato amar perdona”), si baciano dolcemente, “galeotto” un libro adagiato sulle gambe della fanciulla, proprio come nel racconto di Paolo e Francesca. Non poteva esservi tema più sentito e forte per la Notte Rosa. Perchè si sa

la Romagna, da sempre, è la terra della passione per antonomasia. La si ritrova nel ballo liscio, con le coppie avvinghiate a ritmo di polka e mazurka, ma la si riconosce soprattutto nei sorrisi spontanei e nella gioia con cui, da sempre, si dà il benvenuto all’ospite e lo si coccola con amore e passione.



