Nel Milanese la “Sagra Nazionale del Gorgonzola”

16:30 - Gorgonzola, alle porte di Milano, sabato 20 e domenica 21 settembre ospita la “Sagra del Gorgonzola”. L’appuntamento, giunto alla sedicesima edizione, rappresenta una gustosa occasione per scoprire le tradizioni di queste terre fra gastronomia e divertimento.

“Sua Maestà” il gorgonzola è il grande protagonista della manifestazione: da stuzzicare, degustare e scoprire attraverso assaggi e piatti sfiziosi è il formaggio ideale da assaporare in tanti golosi abbinamenti. Dai crostini di pane alla polenta alla spina, fino al risotto con zola, toma e strachitunt, questo formaggio erborinato prodotto dal latte intero di vacca – del quale si celebra anche il gemellaggio con il “cugino” della Val Taleggio, lo “strachitunt” – esalta il gusto di molteplici portate.



Sono insomma due giorni di puro delirio caseario, all’interno di un percorso di valorizzazione culturale, di elogio ai mestieri tradizionali e di educazione nutrizionale. Il tutto attraverso un ricco programma di eventi che spazia dai convegni alle mostre, dai laboratori didattici alle rassegne di artigianato artistico, dai concerti agli spettacoli per qualsiasi età. Sabato sera la musica dal vivo e gli spettacoli dei cantastorie animeranno la “Notte bianca e verde”, mentre per “Sogno di una notte di fine estate” è in programma uno spettacolo di acrobazia aerea con cerchi e tessuti; domenica pomeriggio sono invece protagonisti gli sbandieratori di Alba. E ancora mercatini di artigianato locale, corse podistiche e uno spazio interamente dedicato ai più piccoli.



Anche quest’anno, grazie all’acquisto del “Gorgopass”, si possono degustare due primi presso i punti segnalati da una coccarda gialla. Antipasto della manifestazione sono, domenica 14 settembre, il concerto “Il soave stracchino, di musici e vati ispiratore” e, venerdì 19, la cena su prenotazione “Ciciaremm on ciccinin” a base dei piatti classici della cucina milanese.