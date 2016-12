Montresta: al via con “Sos Pipiriolos”, la pasta che suona

10:02 - Sabato 19 e domenica 20 luglio a Montresta, un piccolo centro in provincia di Oristano, si festeggiano i buoni sapori con la sagra di “Sos Pipirilos”, il piatto tipico della zona: una pasta trafilata al bronzo con una macchina antica e rudimentale che in tutta la Sardegna viene utilizzata solo in un altro paese, Ula Tirso. Questa portata viene cucinata sempre durante le feste e le occasioni importanti: la pasta, molto porosa, assorbe il sugo di agnello o cinghiale e viene spolverata di formaggio pecorino o caprino.

La fantasia non mancò a chi, tanti secoli fa, le diede il nome: in sardo, “su pipiriolu” significa piffero, e in effetti è quasi inevitabile emettere qualche suono mentre si gusta questa specialità. La preparazione della pasta è lunga e meticolosa: le casalinghe preparano l'impasto di farina di semola, acqua e sale che viene poi frazionato in lunghi tubi che vengono introdotti nel tamburo del torchio; dopo aver riempito questo tamburo, inizia la pressione del disco di bronzo contro la parte del disco forato e dopo 4 o 5 giri completi un'altra persona - dopo aver valutato la giusta lunghezza - stacca la pasta e la adagia sul tavolo per l'essicazione.



Come questa macchina primitiva sia giunta in due paesi diversi dell'isola, resta ancora un mistero. Così come resta avvolta nell’ oscurità la sparizione delle famiglie greche che, nei primi anni dell'800, si erano stabilite in questo luogo. Gli abitanti di allora di Montresta erano stati esiliati dalle terre del Mani, una penisola del Peloponneso e, dopo essere stati accolti in Corsica nella zona di Cargese, giunsero in Sardegna. Proprio per comprendere meglio la diaspora maniota e il filo della storia che lega questi luoghi, da quattro anni si organizzano degli appuntamenti di incontro e di scambio chiamati "Nostos", dal greco “il ritorno a casa”.



Partecipare alla quinta edizione della "Sagra de sos Pipiriolos" rappresenta una buona occasione anche per scoprire questo tratto dell'Oristanese che dista solo 15 km dalle splendide spiagge di Bosa uno dei borghi piú belli d'Italia classificatosi al secondo posto nel 2014. Alghero, la cittadina di origine catalane é distante 50 km.



Per gli amanti della vacanza relax si consiglia di puntare a sud salutando i paesi di Tinnura e Flussio dove è possibile ammirare i loro murales con temi del mondo agropastorale e della vita rurale e casalinga di una volta. Intere facciate di case e vie sono state trasformate in un museo open-air dalla mano abile e creativa dell'artista Pina Monne, la stessa che ha realizzato nel centro di Montresta il murales della bandiera sarda dei quattro mori con inscritto i volti di due donne sarde, il premio Nobel per la letteratura di origine nuorese Grazia Deledda e l'indimenticabile voce della Sardegna e di Siligo Maria Carta.