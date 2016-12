Montecampione, sci per la ricerca

12:00 - Torna sabato 22 febbraio sulle montagne di Montecampione la giornata sulla neve che unisce, in un abbraccio di solidarietà, la bella località montana lombarda e la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC). Il Consorzio di Montecampione, in collaborazione con la Montecampione Ski Area, organizza il quarto trofeo “Sulla neve per la Ricerca”, gara di slalom gigante aperta a tutti gli sciatori, in abbinamento con la settima Edizione “Coppa Sorelle Fanchini – Memorial Claudia Fanchini”, come sempre madrine d’eccezione dell’evento. In occasione della giornata sarà presente anche Nadia Fanchini, reduce dal successo olimpico che l'ha vista quarta a Sochi nello slalom gigante.

La giornata è una grande festa solidale che coinvolge diverse realtà della località sciistica, pronte a contribuire in prima persona alla lotta contro la fibrosi cistica: tra le strutture in prima linea ci sono il ristorante Baita dello Sciatore, il Ristorante Pub La Piazzetta, la Scuola Italiana Sci Fodestal, la Scuola Italiana Sci Montecampione, il fotografo Paolo Scarsi e l’Associazione Commercianti.



Il programma della manifestazione prevede, a partire dalle ore 14.00 la gara di slalom gigante, aperta a tutti: ci si iscrive entro venerdì 21 febbraio presso il Consorzio di Montecampione (costo €13. Tel. 0364.560188 - info@consorziomontecampione.it ). Il ritiro dei pettorali è preso la partenza della seggiovia Corniolo. Gli sciatori possono godersi piste perfette grazie alle abbondanti nevicate degli scorsi giorni, grazie ai quali il comprensorio è "invaso" da oltre due metri di coltre nevosa in perfette condizioni.

Sempre a partire dalle ore 14 e per tutta la durata della gara, è in programma un intrattenimento per i bambini, presso il condominio La Splaza, in prossimità dei banchetti dei volontari impegnati nella raccolta fondi. Per i più piccoli ci sono l'animatore “trucca bimbi” a cura di "Le Maggic" di Brescia, e uno spettacolo di clown. Per i ragazzini più grandi music by DJ NICO.



Alle ore 18.00 si svolge la premiazione dei vincitori dello slalom e la conferenza stampa in compagnia della famiglia Fanchini presso il cinema teatro La Piazzetta Alle ore 20.30 c'è infine la cena ufficiale alla Baita dello Sciatore (Località Secondino) e nei ristoranti solidali che aderiscono all'iniziativa. Per prenotare la cena: gabriele_sala@libero.it (Costo €35). Infine, alle 23.00 brindisi in musica al Pub La Piazzetta.

I fondi raccolti attraverso queste attività saranno devoluti a favore del progetto di Ricerca FFC 14/2013 (www.fibrosicisticaricerca.it).

Nuovo sponsor della giornata è MyKase di Bergamo, che realizza originali cover personalizzate per smartphone.

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/events/615643471824644/



