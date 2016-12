Monte San Biagio, al via la sagra della salsiccia

16:46 - Monte San Biagio, in provincia di Latina, a meno di un’ora di treno da Roma, celebra da venerdì 7 a domenica 9 marzo la decima edizione della Sagra della Salsiccia. Sono in programma tre giorni di festa in cui il paese si anima buoni sapori e di stand gastronomici, antiquariato e visite guidate nel centro storico

La salsiccia di Monte San Biagio è caratterizzata da un sapore intenso: si condisce infatti con la “petarda”, ovvero con il coriandolo, così come facevano i Longobardi: in epoca antica, infatti, era necessario utilizzare le spezie non solo per condire, ma anche per conservare e per trasportare la carne. Oggi come in epoca antica, I semi di coriandolo vengono fatti essiccare o vengono abbrustoliti prima di aggiungerli alle salsicce. Il gusto è forte o anche fortissimo, a seconda di quanto peperoncino viene aggiunto alla carne.



Venerdì, in occasione dell’apertura della festa, gli sbandieratori di Cori danno spettacolo con i loro colori e le loro coreografie, mentre Demo Morselli e la sua band garantiscono l'animazione musicale della serata .

La sagra è una bella occasione per scoprire Monte San Biagio e il suo territorio ricco di storia. Da vedere in città c'è un grazioso centro storico, mentre nei dintorni meritano una visita l’Epitaffio, una costruzione in pietra di stile classico, e la Torre, costruita durante il pontificato di Sisto V. E ancora il Castello, costruito sui ruderi di una fortezza o di un tempio romano, il mausoleo dell’Imperatore Galba e il Passo di Portella.



Gli amanti della natura merita non devono perdere una visita alla sughereta di San Vito, l'unica esistente in Italia con alberi di alto fusto, che si espande su una zona di circa 300 ettari e ospita sughere e lecci di oltre cent'anni.