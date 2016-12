Modena: si gioca alla grande

16:12 - La parola d’ordine è: giocare. Siamo nei padiglioni fieristici di Modena, in occasione della sesta edizione di PLAY- Festival del Gioco, che si svolge sabato 5 e domenica 6 aprile. A disposizione dei visitatori ci sono un’area di 18mila metri quadrati, oltre 1000 tavoli, uno spazio CosPlayer e gli intramontabili giochi in legno, quelli di strada e le più recenti novità tra giochi da tavolo, di ruolo, carte collezionabili, miniature e molto altro. Perché giocare è bello e utile, a tutte le età.

Il gioco, insomma, è qualcosa da prendere molto sul serio, come insegnavano già i pensatori Aristotele e Kant. Il primo, padre del pensiero filosofico, paragonò il gioco alla gioia e alla virtù, mentre il filosofo tedesco esponente dell’Illuminismo definì il gioco un’attività che produce piacere. Seguendo questa ispirazione, il festival celebra il gioco in tutte le sue forme e si propone a tutti come un luogo in cui si viene non per guardare, ma per partecipare attivamente (si gioca gratuitamente), sfidandosi senza limiti di età.



Per i visitatori non c’è che l’imbarazzo della scelta tra giochi da tavolo, giochi di ruolo, oppure dal vivo, videogiochi, e ancora giochi tradizionali e di abilità. Gli organizzatori hanno messo a punto due percorsi, Mini o Maxi, a seconda del tempo che si ha a disposizione, ma si può anche lasciarsi semplicemente contagiare dalla magica atmosfera e provare tutto quello che si desidera. Tra le novità della sesta edizione ci sono eventi e tornei per festeggiare il quarantennale di ‘Dungeons & Dragons’ e in generale del gioco di ruolo; l’area RePLAY, dedicata ai grandi classici del gioco da tavolo d’autore; Nani vs Elfi, un match di improvvisazione teatrale con attori che riproporranno l’eterno conflitto tra due modi di essere e di vivere. Infine ricordiamo PlayCos League of Legends, il grande evento Cosplay per festeggiare il quinto compleanno di uno dei giochi online più famosi del mondo.



PLAY Festival del Gioco è ideato da ModenaFiere con la direzione tecnica del Club TreEmme e il supporto de La Tana dei Goblin e di decine di altre associazioni ludiche italiane. I visitatori potranno anche usufruire di una deroga al blocco del traffico automobilistico previsto per domenica 6 aprile. Le informazioni per approfittare della deroga e il ricchissimo programma della manifestazione sono online sul sito www.play-modena.it