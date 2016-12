Milano, "Un Soffio di Primavera"

12:42 - La manifestazione ha un nome beneaugurante: la terza edizione di "Un soffio di primavera 2014" richiama gli appassionati del verde e del giardinaggio sabato 1 e domenica 2 marzo per godere dei primi colori e i profumi dei fiori che anticipano la bella stagione. Cornice della manifestazione è la Villa Necchi Campiglio, a Milano, appartenente ai Beni del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano.

Sono protagonisti una trentina di selezionati vivaisti, italiani e stranieri, che propongono le prime fioriture primaverili: piante annuali, biennali e perenni da fiore tra cui ellebori e primule; arbusti ed erbacee perenni di fioritura tardo invernale e primaverile precoce; piante aromatiche, piccoli frutti, rampicanti, rose a radice nuda, camelie, forsythie, bulbose in fioritura, cactacee, mimose, agrumi.



In coincidenza con la due giorni della mostra mercato, lo spazio espositivo di Villa Necchi ospita la mostra "Un giardino incantato", con una selezione di una trentina di splendide e realistiche prime "fioriture" di primavera, realizzate completamente in rame dipinto, realizzate dalle mani di Laura Goffi ed Elisabetta Sonzini.



Tra le attività da non perdere: sabato 1 marzo, ore 15/16.30 corso di potatura delle rose a cura di Anna Peyron. Domenica 2 marzo, ore 10.30/12 corso di potatura delle ortensie a cura di Saskia Pellion di Persano; ore 15/16.30 corso di potatura delle rose a cura di Anna Peyron. I corsi sono su prenotazione e a pagamento. Tutto il giorno laboratori creativi a tema per i più piccoli

Per informazioni, www.fondoambiente.it/



Un soffio di primavera 2014

Villa Necchi Campiglio

Via Mozart, 14 – Milano

Sabato 1 – domenica 2 marzo

Orari: dalle 10.00 alle 18.00

Ingresso alla Mostra-mercato: Adulti: € 6,50. Iscritti FAI: € 4,00. Ragazzi (4 -14 anni): € 4,00

Ingresso Mostra-mercato + Villa: Adulti: € 12,00. Iscritti FAI: € 4,00. Ragazzi (4-14 anni): € 6,00.