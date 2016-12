Milano Sposi: una fiera con tutto il meglio per dire sì

17:16 - L'appuntamento è nei due fine settimana 25-26 gennaio e 1-2 febbraio al Forum di Assago, alle porte di Milano, con tutto il meglio al servizio di chi deve convolare a nozze: è la 41esima edizione di MilanoSposi, la grande manifestazione che raggruppa prodotti e servizi del wedding, dagli abiti ai viaggi di nozze, dalle bomboniere alle location per festeggiare.

Anche per l’edizione 2014 MilanoSposi si affida a una formula ampiamente collaudata che ha garantito il successo delle precedenti edizioni, con un'offerta completa, a trecentosessanta gradi, tra proposte da sogno, fantasia e suggestioni, senza però perdere di vista la tradizionale concretezza commerciale che caratterizza la manifestazione.



Nei quattro giorni di mostra i visitatori hanno a disposizione un campionario molto vasto e diversificato presentato da 160 aziende espositrici: abiti da sposa, sposo e cerimonia, bomboniere, partecipazioni, foto-video, ristoranti, catering, ville d’epoca, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto e carrozze, acconciatura ed estetica, oreficeria e gioielleria, liste nozze, musicisti, addobbi floreali e tutto quanto può servire agli sposi per arredare e organizzare la nuova casa.



A Milano Sposi sono presenti con le loro proposte le maggiori “firme” della moda sposi, le location più suggestive, i ristoranti più raffinati, gli studi fotografici di tendenza. Tutto a disposizione di chi deve organizzare il giorno del sì, ma anche delle aziende che possono fare di questa manifestazione la vetrina per le loro proposte più nuove e originali. A Milano Sposi ci si può anche informare sui prezzi di prodotti e servizi, effettuare interessanti confronti, ottenere dagli espositori consigli e suggerimenti preziosi e, nel caso lo si desideri, anche effettuare prenotazioni direttamente presso gli stand, a “prezzi fiera” particolarmente vantaggiosi. Informazioni: www.milanosposi.it



MILANOSPOSI - Forum di Assago (MEDIOLANUM FORUM) Assago (MI)

25 - 26 gennaio e 1 - 2 febbraio 2014.

Orario: Sabato 14 - 21, Domenica 10 - 21

Ingresso 5 euro