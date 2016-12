3 settembre 2014 Milano, le automobili “Fatte su misura” Al Museo della Scienza e della Tecnologia l’esposizione aperta al pubblico che celebra tre modelli italiani, icone di stile ed eleganza nel mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:22 - Da mercoledì 30 luglio il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano ospita in una mostra ad hoc tre automobili italiane, simboli della tradizione antica che ha reso l’auto italiana un’icona di stile nel mondo: la Bianchi 8HP, l’Alfa Romeo Zagato 8C e la Bisiluro DaMolNar. La mostra si intitola “Fatte su misura” ed entra a far parte delle collezioni permanenti della struttura museale.

La mostra ci racconta in che modo l’automobile italiana si sia affermata in tutto il mondo: dalle prime vetturette a motore di cui gli artigiani italiani seppero cogliere la novità sperimentando forme e materiali come per la Bianchi 8HP, alla nascita di vere e proprie “case di moda” per automobili costruite su misura del committente; è questo il caso dell’Alfa Romeo 8C e delle sperimentazioni più ardite di auto da corsa come la Bisiluro DaMolNar. Questi esemplari costituiscono episodi importanti della nostra storia che il Museo, nato nel 1953, custodisce nelle sue collezioni e che rappresentano un dono prezioso giunto al fondatore Guido Ucelli da parte di generosi amici della borghesia milanese. Mezzi del tutto unici, così come uniche sono state le persone che le hanno realizzate e guidate.



La Bianchi 8HP, costruita nel 1903, è stata donata nel 1959 al Museo da Ferruccio Quintavalle, direttore generale della Edoardo Bianchi. Rappresenta una delle prime automobili italiane nonché una pietra miliare dello storico marchio milanese. Per l’elegantissima carrozzeria sono impiegati legni pregiati e fogli di alluminio, soluzione innovativa per l’epoca. I più abili carrozzai, ebanisti e cesellatori italiani sono stati chiamati a personalizzare queste piccole vetture a motore, a seconda del gusto del proprietario.

L’Alfa Romeo 8C è un esemplare unico costruito nel 1932 sulle esigenze tecniche ed estetiche del committente. Alla fine degli anni Venti a Milano attorno alle grandi aziende automobilistiche Alfa Romeo, Bianchi, Isotta Fraschini e Lancia nascono delle vere case di moda dell’automobile a cui si rivolgono gli acquirenti più facoltosi. In pochi anni Castagna, Touring e Zagato, che disegna la carrozzeria di questa spider, diventarono dei veri e propri marchi di qualità e stile italiano.

La Bisiluro DaMoINar, infine, realizzata per l’edizione 1955 della celebre gara Le 24 Ore di Le Mans, è frutto della sperimentazione di nuove soluzioni da parte di un gruppo di appassionati: Mario Damonte, pilota e finanziatore, Carlo Mollino, architetto e designer, Enrico Nardi, ingegnere automobilistico. Dopo dieci anni dalla prestigiosa gara francese, la Bisiluro è stata donata al Museo da Enrico Nardi in qualità di coprogettista e amministratore della omonima azienda.



Oggi, queste tre automobili continuano ad essere simboli importanti di una specifica tradizione italiana del “fatto su misura”. Un carattere distintivo del nostro Paese ricercato a livello internazionale, in un mondo in cui l’automobile è allo stesso tempo accessorio di moda personalizzabile attraverso cui far emergere il proprio stile, e simbolo del prodotto di massa, realizzato in serie e uguale a sé stesso in ogni angolo del mondo.



Per visitare la mostra e per tutte le informazioni relative al museo milanese sito Internet www.museoscienza.org/