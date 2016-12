Milano, in Fiera arrivano i cani eroi

16:44 - Ci sono i campioni, i cani bellissimi e blasonati, ma anche e soprattutto gli eroi a quattrozampe di tutti i giorni, ovvero i cani che aiutano l'uomo nei salvataggi, nella ricerca di persone scomparse, nell'assistenza agli handicappati, e ancora le unità cinofile della Protezione Civile e delle forze dell'ordine, tra cui il Commissario Rex: sono i protagonisti del fine settimana alla Fiera di Milano a Rho-Pero nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio per la 49esima Esposizione Internazionale Canina, la più importante manifestazione italiana di cinofilia.

L'edizione di quest'anno dedica uno spazio speciale ai cani che aiutano gli umani, con particolare riguardo all'assistenza: la Pet Therapy della Onlus Dog4Life permette di scoprire l'immensa utilità del migliore amico dell'uomo a sostegno di chi non è completamente autosufficiente. Si scopre poi la Paragility, un'attività' sportiva che insegna a ragazzi diversamente abili a superare la paura che spesso provano nei confronti degli animali e a relazionarsi con loro.



Naturalmente il programma prevede la tradizionale competizione per cani di ogni razza e provenienza, suddivisi in categorie: tra questi ci sono ad esempio iCani da pastore e Bovari (esclusi Bovari Svizzeri), Cani di tipo Pinscher, Schnauzer Molossoidi e cani Bovari Svizzeri, Terrier, Bassotti, Cani di tipo Spitz e di tipo Primitivo, Segugi, Cani da compagnia, Levrieri.



L'ospite più atteso della manifestazione, organizzata dal Gruppo Cinofilo Milanese, il mitico Rex, il più celebre cane-poliziotto della tv, accompagnato da Massimo Perla, noto addestratore di cani per il cinema e la televisione. Informazioni sul sito www.gruppocinofilomilanese.it.