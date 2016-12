Milano, giro del mondo in musica

12:42 - E’ un vero e proprio giro del mondo vocale quello proposto dalla rassegna corale “La Fabbrica del Canto”: la basilica di S. Ambrogio e il Teatro Dal Verme a Milano ospitano, sabato 14 e domenica 15 giugno dure serate dedicate alle musiche sacre e profane, proposte e interpretate da sei formazioni di vocalisti internazionali provenienti da Filippine, Gran Bretagna, Svezia, Francia e Italia. L’ingresso è libero.

La ventitreesima edizione della rassegna, patrocinata dal Padiglione Italia di Expo 2015 e promossa dall’associazione “Jubilate” di Legnano, presenta al pubblico due serate all’insegna di tutti i generi musicali, dal classico al pop. La prima, in programma sabato 14 giugno alle ore 21, propone gli interventi dei sei cori nella basilica di Sant’Ambrogio con brani di musica sacra. Domenica 15 giugno alle ore 17 gli stessi artisti tornano ad esibirsi, stavolta al teatro Dal Verme in una kermesse dedicata alla musica pop. I programmi dei cori, di 15 minuti ciascuno, presentano uno spaccato del repertorio polifonico classico (in Sant’Ambrogio) e popolare (al Dal Verme), legati alle tradizioni musicali dei diversi Paesi di origine.



Le formazioni protagoniste della rassegna sono: i Philippine Madrigal Singers - per la terza volta ospiti del festival, con 24 coristi; gli Apollo Five, in arrivo dal Regno Unito con cinque vocalisti swing-jazz; il Coro Nazionale Giovanile Francese, con 34 coristi che si riuniscono cinque volte all’anno; gli svedesi dell’Härlanda Kammerkör, con 34 coristi specializzati nel repertorio contemporaneo; e i cori misto Jubilate di Legnano e femminile Hebel di Saronno, composti rispettivamente da 50 e 25 elementi.



Premiata con la medaglia d’oro del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la rassegna corale de La Fabbrica del Canto è riconosciuta dall’International Federation for Choral Music (IFCM): direttrice artistica della manifestazione dal 2011 è Theodora Pavlovitch, vicepresidente di IFCM.