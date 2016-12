Milano, festa di Carnevale con Belén

08:00 - Il Carnevale di Milano entra nel vivo: il calendario ambrosiano vuole infatti che l'apice della festa sia in questo fine settimana, quando gli altri Carnevali si sono già conclusi dopo la grande kermesse del Martedì Grasso. Nel capoluogo lombardo, invece, gli eventi si susseguono fino a sabato. Tra le varie iniziative segnaliamo il WeChat Carnival Party, in programma il 7 marzo in un famoso locale che sarà reso noto a breve, in cui la maschera più bella avrà il privilegio di brindare con Belén Rodriguez.

Nell'attesa della festa, WeChat, l’applicazione mobile di comunicazione sociale all-in-one, ha dato il via a un’attività di intrattenimento per le strade di Milano per promuovere l’evento di Sabato Grasso: i dettagli della location saranno comunicati nei prossimi giorni agli utenti che seguono l’Account Ufficiale WeChat Party Italy. L’attività di animazione è stata strutturata in quattro giornate, durante le quali otto hostess e due animatori mascherati da Zorro e Batman hanno presidiato le strade centrali di Milano invitando i passanti a scaricare l’applicazione e consegnando mascherine di Carnevale con l’invito al Party e il QR Code per accedere all’account ufficiale dell’evento WeChat Party Italy.



I primi 500 fortunati che riusciranno a prendere parte alla festa di Carnevale presentandosi in maschera possono ambire al premio di conoscere Belén Rodriguez, madrina della serata, e festeggiare la vittoria insieme a lei con un brindisi. La festa è un vero e proprio contest in cui i protagonisti sono proprio gli invitati, chiamati a fare del loro meglio per attirare l’attenzione di Belén. La votazione per eleggere le cinque maschere più belle avviene attraverso WeChat: all'interno del locale: si troveranno apposite aree presidiate da hostess che scatteranno foto, gireranno mini-video e registreranno messaggi vocali da postare sull’Account Ufficiale dell’evento per incuriosire e colpire l’interesse della showgirl.



Nel corso della serata Belén sceglierà i cinque costumi più originali, che verranno chiamati sul palco dalla showgirl in persona attraverso il loro nickname. Sarà poi il pubblico a determinare il vincitore assoluto, attraverso il sistema di votazione presente all’interno dell’Account Ufficiale su WeChat. Il fortunato vincitore potrà accompagnare Belén all’interno di un’area privé, brindare insieme a lei e scattare foto da postare sui propri canali social.



WeChat è gratuita sugli App Store e scaricabile su Android, BlackBerry, iOS, Symbian e sistemi operativi Windows Phone