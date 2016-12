Milano: elicotteri… da scoprire

14:46 - Prende il via ufficialmente nel fine settimana di Sant'Ambrogio con un programma speciale la nuova area “Elicotteri” del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. Sono in programma visite guidate insieme al curatore e attività interattive sul tema del volo per adulti e bambini. In quest’occasione e nei giorni successivi alcuni tra i fan della pagina Facebook del Museo possono testare gratuitamente il simulatore di volo virtuale.

La nuova esposizione interattiva permanente, realizzata in partnership con AgustaWestland (il partner tecnico è Krea Allestimenti), ripercorre la storia dell'elicottero, si propone di esplorarne i possibili sviluppi futuri e offre l'emozione di provare a pilotarlo. Nella nuova area si scopre l'evoluzione del volo verticale per mezzo di oggetti storici e contemporanei: si parte dal modello della vite aerea di Leonardo, si scopre il modello di Launoy e Bienvenu, fino ad arrivare al primo elicottero di Enrico Forlanini, giovane laureato al Politecnico di Milano che riesce a costruire il primo oggetto più pesante dell’aria in grado di volare. Il percorso di evoluzione del mezzo si corona con il moderno convertiplano.



L'area propone molte novità rispetto al precedente allestimento per quanto riguarda sia i contenuti, sia le modalità di interazione. Un modello lungo oltre due metri del convertiplano AW609, utilizzato in galleria del vento, accompagna il visitatore alla scoperta di una macchina in grado di decollare e atterrare come un elicottero, ma capace di volare con le stesse elevate prestazioni di un aereo grazie ai suoi rotori basculanti.



Il simulatore di volo virtuale offre poi la possibilità di sperimentare in prima persona l’esperienza di pilotare un vero elicottero, con l'affiancamento di un tutor. La visita è arricchita dalla fruizione di nuovi contenuti video e multimediali che raccontano i molteplici impieghi dell’elicottero moderno. E' anche possibile salire su un vero AB47, spogliato della fusoliera e reso visibile nella sua struttura essenziale, per scoprire i principali comandi di un elicottero.



INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Dove siamo: Ingresso Via San Vittore 21 | Uscita via Olona 6 20123 Milano

Giorni di apertura: aperto da martedì a domenica

Giorni di chiusura: i lunedì non festivi, il 24 e 25 dicembre, il 1° gennaio

Orari: da martedì a venerdì 9.30-17 | sabato e festivi 9.30-18.30

Biglietti d’ingresso: intero 10,00 € | ridotto 7,00 €

Per informazioni www.museoscienza.org