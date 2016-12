Milano City Marathon: al via la 14esima edizione

15:16 - Domenica 6 aprile Milano si prepara ad accogliere un doppio evento podistico: la maratona vera e propria lunga 42 chilometri e 195 metri e la Milano Relay Marathon, la staffetta a 4 non competitiva che unisce il piacere della corsa a quello della beneficenza. Ad oggi gli iscritti sono già più di 4mila e già 9mila gli staffettisti in pista per 120 associazioni e organizzazioni no-profit.

La certezza è una sola: che si opti per l’una o per l’altra maratona, il percorso è lo stesso (a variare è l’orario della partenza, ore 9.15 per la maratona, ore 10.00 per la staffetta). La partenza è in Via Buonarroti a Rho: la prima parte della gara, infatti, si avvicina gradualmente al capoluogo, si raggiunge la zona San Siro, tra l’Ippodromo e lo stadio, per poi girare intorno al monte Stella e dirigersi verso Corso Sempione. Qui inizia il lungo anello che costeggia l’Arco della pace, l’Arena Civica, il Duomo, il Teatro alla Scala e, infine, l’arrivo al Castello Sforzesco.



L’assessora allo sport e al tempo libero, Chiara Bisconti, commenta così la manifestazione: "Abbiamo studiato il percorso insieme agli organizzatori in modo che vi sia il minor impatto possibile sulle percorrenze dei mezzi pubblici ma, al tempo stesso, la garanzia che il traffico automobilistico non sia d’impaccio ai corridori e nemmeno agli spettatori. Ancora una volta sarà una festa per la città".

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.milanomarathon.it