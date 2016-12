Metti una sera a cena: in scena il Social Eating

16:13 - E’ un fenomeno di questi ultimi anni, ma la tradizione è antica: ci si incontra per cena in luoghi particolari, non convenzionali e di solito non deputati alla ristorazione. In diverse città italiane, tra cui Torino, Milano, Roma, Bari e molte altre ancora, dal 31 maggio all’8 giugno si svolge una rassegna dedicata a questo modo alternativo di incontrarsi per mangiare insieme: siamo alla seconda edizione dei “Digital Food Days”, tutti all’insegna del Social Eating. Si tratta di momenti di aggregazione spontanea, brunch, pranzi o cene, durante i quali si chiacchiera insieme a professionisti ed esperti di cultura digitale, i cosiddetti Digital Guru. Al centro della discussione c’è il digitale, che sta cambiando e rivoluzionando bisogni ed esigenze del consumatore.

Gli eventi conviviali, pranzi, cene, brunch, colazioni o aperitivi, sono organizzati nella cornice di “cucine clandestine e aperte”, invisibili al radar del mondo della ristorazione tradizionale e non governati dalle stesse regole: si condivide il pasto con un contributo modesto e in più si ha la possibilità di conoscere nuove persone, fare amicizie, networking o semplicemente trascorrere una bella serata in un modo insolito. Il passaparola per questi eventi avviene ovviamente attraverso il Web: l’identità digitale è uno dei punti cardine del social eating e si riflette in questa nuova forma di convivialità. Trenta gli eventi in programma in diverse città del territorio nazionale.



I macrotemi di questa edizione sono #Turismo #Fashion #Media2.0 . A ogni tema sono stati associati un partner, una community online e una testata cartacea di settore, che individuano i due Digital Guru da portare a tavola per le cene legate al proprio tema d’interesse. L’elenco delle location e le modalità di prenotazione dei singoli eventi si trovano in Rete agli indirizzi: http://2014.digitalfestival.net/ e http://blog.digitalfestival.net/. La rassegna è realizzata con il sostegno di Rural Hub e BTO Educational. Per prenotare le cene, sito web http://gnammo.com.



In coincidenza con i Digital Food Days si svolge a Torino il Food Contest: inContestabilmente TU L’appuntamento è per sabato 31 maggio dalle ore 10.00 alle 20.00 presso La Piazza dei Mestieri - Torino La seconda edizione del food contest coinvolge gli appassionati di cucina e di tecnologia digitale, invitatio a postare la foto di una ricetta, realizzata utilizzando tre ingredienti, impiattata, e correlata da una descrizione del piatto e dall’elenco degli ingredienti utilizzati.