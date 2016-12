Marche: ad Offida c'è Ciborghi

12:41 -

Ad Offida, Marche, anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Festival delle cucine dei Borghi più belli d'Italia, Ciborghi che dall'11 al 20 luglio propone lungo le strade e nelle piazze della bella cittadina, ogni ben di Dio della nostra tradizione culinaria. Un evento da leccarsi i baffi!

OFFIDA "CULINARIA" - Le piazze, le strade e le vie di Offida sono pronte a trasformarsi in gustosi percorsi, attraverso uno stuzzicante itinerario fatto di laboratori, degustazioni, visite guidate, spettacoli a tema, conferenze ma, soprattutto, l'ottima cucina tipica di ogni regione italiana. Nella storica cornice della piazza principale, dalle ore 19 in poi di ogni giorno del festival, si susseguiranno gustose pietanze dei 20 comuni che hanno aderito alla manifestazione pronti a cucinare dal vivo piatti tipici del loro territorio.

E se poi tra un assaggio e l’altro vi venisse voglia di visitare il bellissimo borgo di Offida ecco a voi due appunti utili al vostro itinerario culturale. Il centro storico di Offida è racchiuso all’interno delle antiche Mura Castellane (sec. XII). Una volta raggiunta la piazza principale riconoscerete subito il Palazzo Comunale che si distingue per la sua eleganza e nel cui interno si trova il Teatro Serpente Aureo, un vero gioiello di concezione barocca con schema a "ferro di cavallo”.

Poco distante dal Palazzo comunale si trova poi la Chiesa della Collegiata, che ospita all’interno della cripta la ricostruzione della Grotta di Lourdes; la Chiesa dell’Addolorata in cui è custodita la Bara del Cristo Morto e la Chiesa di S. Agostino, con l’annessa Cappella del Miracolo Eucaristico. Ma sicuramente il monumento più insigne di Offida è la Chiesa di Santa Maria della Rocca. Da non tralasciare anche una visita al Museo di Offida e all’ex convento di San Francesco che ospita l’Enoteca Regionale delle Marche. Una curiosità: non vi perdete lo spettacolo delle donne offidane intente a lavorare il tombolo. È un vero e proprio spettacolo!



Per maggiori informazioni: www.ciborghiditalia.com