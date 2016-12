Madonna di Campiglio, fiaccole da Guinness

11:38 - Madonna di Campiglio ospita, per il sesto anno, la Dolomite's Fire, il grande evento sulla neve che porta la solidarietà nella magia delle montagne trentine. La grande fiaccolata di primavera, che coinvolge tradizionalmente gli sportivi e i turisti della Perla delle Dolomiti, quest'anno rappresenta un appuntamento ancora più importante: la fiaccolata, in programma per sabato 15 marzo, si propone di migliorare il Guinnes World Record, già conquistato nel 2011 come fiaccolata più grande del mondo, e insieme dare una mano a Magica Cleme Onlus, la Fondazione che sostiene i bambini dell'Ospedale San Gerardo di Monza e dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e le loro famiglie.

Al tramonto le sfilate di luci partono da diversi luoghi di Madonna di Campiglio per congiungersi presso il Belvedere in un grande abbraccio luminoso. Si partecipa a piedi, con gli sci, sullo snowboard, oppure con le ciaspole, per unirsi poi tutti insieme e ascoltare la musica dei 15 cori delle Giudicarie e della Val Rendena, impegnati nell'esecuzione delle canzoni e delle melodie più celebri del repertorio di montagna.



Tra i numerosi ospiti Vip presenti, ricordiamo la giornalista Cristina Parodi, con il marito Giorgio Gori, il regista Maurizio Nichetti, gli amici di "Striscia la Notizia" Edoardo Stoppa, Giuliana Moreira e le Veline, i campioni dello sport Antonio Rossi, Yuri Chechi, Gilberto Simoni, la deejay e conduttrice radiofonica Kris Grove.



L'appuntamento è fissato per tutti alle ore 18 di sabato 15 marzo nei diversi punti da cui partono le fiaccolate. L'arrivo al Belvedere è previsto intorno alle ore 18.30, per il concerto dei cori. Ci si iscrive e si ritirano i pettorali venerdì presso il villaggio Dolomite's Fiire in piazza Sissi, oppure nei rifugi sulle piste da sci, alle casse delle funivie e al punto informazioni dell'azienda per il turismo. Chi si iscrive alla fiaccolata avrà uno sconto sull'acquisto dello ski pass giornaliero.



Per informazioni: Comitato Dolomite’s Fire: www.dolomitesfire.com

segreteria@dolomitesfire.com