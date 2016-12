Madonna di Campiglio: a corte con gli Asburgo

09:00 - Madonna di Campiglio, dal 1 al 4 marzo, rivivrà atmosfere d'altri tempi grazie alla tradizionale rievocazione storica dell'epoca asburgica. Siete pronti a incontrare la principessa Sissi, l’imperatore Francesco Giuseppe e a ballare sulle note dei walzer viennesi dell’Ottocento? Un finesettimana diverso dal solito.

Durante i quattro giorni della rievocazione storica sono previsti:durante il quale cavalieri con le loro dame, duchi e duchesse balleranno sulle dolci note dei walzer viennesi di quell’epoca. E poi ancora: ussari (cavalieri dell’esercito magiaro) a cavallo sfileranno tra le vie e le piazze del centro e sulla carrozza più bella lae l’saluteranno la folla proprio come avveniva nel 1894. Quattro giorni di sfarzo e rievocazioni, balli nelle piazze più suggestive ma anche di moderne e rivisitate sciate con costumi d’epoca. Chiude l'evento: la Grande Fiaccolata Imperiale, in programma martedì 4 marzo nel cuore di Madonna di Campiglio., dalle 18, grandeper le piazze e per le vie della località. E badate bene di guardare in alto, all’arrivo della pista Belvedere ci sarà un bellissimo spettacolo pirotecnico.: sciata asburgica, balli sulle note dei walzer viennesi in piazza Brenta Alta e dolci delizie per tutti.: dalle 11 alle 14, sciata asburgica sulle piste di Madonna di Campiglio, balli sulle note dei walzer viennesi in piazza Sissi e dolci. Infine in data, dalle 11 alle 14, sciata asburgica sulle piste di Madonna di Campiglio, fiaccolata imperiale all’arrivo della pista Belvedere e dolcetti in quantità.Per maggiori informazioni: www.visittrentino.it