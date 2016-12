Lucchesia: camelie, ville, giardini e tè

15:07 - Desiderate trascorrere qualche giorno immersi nel verde e nelle bellezze di piccoli borghi? Bene, Pieve e S. Andrea di Compito e di Borgo delle Camelie in provincia di Lucca fanno al caso vostro. Qui, infatti, non solo potrete vivere il fascino tipico dei piccoli centri toscani ma potrete godere della bellezza degli alberi delle camelia il cui fascino verrà festeggiato, nei weekend del 15-16, 22-23, 29-30 marzo, con la venticinquesima edizione della mostra: “Antiche Camelie della Lucchesia”. Tra i fiori all’occhiello della manifestazione la cerimonia del tè, a cura della delegazione giapponese di Shizuoka e dell’associazione culturale italo-giapponese Iroha, e la mostra scientifica del fiore reciso.

- Pieve e S. Andrea di Compito, insieme Borgo delle Camelie riservano ai loro visitatori tesori unici. I due borghi, frazione del comune di Capannori, in provincia di Lucca, situati alle pendici del Monte Serra custodiscono infatti:e soprattutto stupendi alberi di camelie il tutto in un'atmosfera sospesa nel tempo, dominata dalla pace e dalla tranquillità e scandita dal rumore del torrente Visona e dal canto degli uccellini.Borghi incantevoli che nel periodo della mostrasfoderano ancora di più il loro fascino fuori dal tempo. Allora preparatevi a godere della bellezza di(Borrini, Giovannetti, Torregrossa e Orsi), a immergervi nel verde rigoglioso di deliziosi giardini con le loro maestose camelie secolari e a fantasticare sul mistero che avvolge la famosa torre di segnalazione. A tutti questi tesori aggiungete poi il fascino della(un imponente giardino botanico con circa mille cultivar di camelia), lee di prodotti locali,, all'aperto e nelle antiche dimore. Prima di lasciare i due borghi non dimenticatevi di fare una bella passeggiata nel bosco e sul fiume alla scoperta di canyon scavati nella roccia,cascate suggestive, angoli di natura indimenticabili, mulini e frantoi. Dopo tutta questa bellezza vi sarà difficile lasciare la Lucchesia.Inoltre, a rendere ancora più ricco il vostro viaggio ci sono anche altri eventi dislocati fuori dal Borgo, come il, che coinvolge le ville di Capannori, e che offre la possibilità di visitare numerose mostre, di pittura e non solo, nella città di Lucca. Ma le iniziative non finiscono qui. A Capannori, infatti, è previsto l'evento, una manifestazione sull'acqua di Capannori con postazioni per la degustazione delle acque delle sorgenti del Compitese. E poi ancora:segnalati di facile percorribilità alla scoperta di panorami suggestivi; il percorso Rio Visona che conduce alla scoperta di canyon scavati nella roccia, cascate, angoli di natura indimenticabili, mulini e frantoi.In data 23 marzo ci sara l'ExTempore di pittura sul tema "Camelie nel Borgo" e le danze ottocentesche in costume a cura della Società di Danza – Lucca; il 29 marzo è invece la giornata dello, previsto dall'imbrunire fino a tarda sera mentre il 30 marzo ci sarà la Premiazione del Concorso per le scuole di Capannori "La camelia in festa". In più ogni giorno della manifestazione sono previsti interventi musicali a cura di: Laboratorio Musicale La Rondine, Civica Scuola di Musica, Nuove Tendenze, La Dama e l'Unicorno.- Durante l'evento è possibile visitare alcune tra le più belle ville della zona del Capannorese. Sono previste anche degustazioni di tè e visite ai più affascinanti giardini delle ville inserite nel tour. Ad esempio: tra i diversi edifici potrete gustare le bellezze di Villa Lazzareschi, Camigliano, con le degustazioni di mieli speciali dell'apicoltura Il Frantoio di Del Carlo Emiliano; il laboratorio della seta: Dal baco alla lavorazione del filo, a cura di Stefania Maffei Azienda Agricola Corte Gloria; e l'angolo profumato, oggettistica, profumi per ambienti, Mostra Mercato di piante di Camelie, a cura di Con Cuore di Sara Galantuomini. E poi ancora:di Segromigno in Monte;di Pieve S. Paolo;- Capannori (Lu),, Camigliano - Capannori (Lu).