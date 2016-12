Livigno è “Alpen Fest”: gli animali tornano a casa

12:02 - Fino a sabato 20 settembre Livigno celebra Alpen Fest, il ritorno del bestiame a valle dagli alpeggi in quota di Val Federia, Valle delle Mine e Trepalle. La transumanza estiva si conclude con una grande sfilata degli animali e degli allevatori per le vie del centro, un modo per salutare la fine dell’estate e la permanenza del bestiame negli alti pascoli.

Quest’anno Livigno vuole celebrare la manifestazione con un fitto calendario di appuntamenti: nell’area presso il centro sci fondo sono allestiti stand con la dimostrazione della lavorazione di latte e formaggio; vengono programmate, inoltre, attività educative e il pubblico è chiamato a votare l’animale più bello.



Venerdì 19 è la giornata dedicata alla visita delle malghe Federia e Mine con pranzo tipico in quota e nel tardo pomeriggio aperitivo in stalla con possibilità di assistere alla mungitura. Presso Plaza Placheda, nella stessa giornata, sarà allestita la mostra dei formaggi di Livigno.



Sabato 20 settembre, invece, è la volta della Festa dell’Agricoltura, giunta alla 47esima edizione, con l’assegnazione dei titoli per categoria e la tradizionale cena degli allevatori a Plaza Placheda, a cura dei Cuochi e Pasticceri di Livigno. Nello stesso luogo si svolgono le premiazioni della mostra zootecnica e di quella dei formaggi.



Per gli appassionati di montagna, passeggiate in quota e buoni sapori il Parco Nazionale dello Stelvio offre paesaggi mozzafiato e spunti naturalistici di grande pregio. Il Parco, infatti, in provincia di Sondrio, ha una superficie di poco meno di 50.000 ettari appartenenti a sei comuni dell'Alta Valtellina.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.livigno.eu