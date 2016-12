25 aprile 2014 Leolandia 2014: una nuova stagione di divertimento Il parco riapre i battenti e punta sullo spettacolo: nuove tematiche e show itineranti per lo spasso di tutta la famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

17:12 - Leolandia, il parco divertimenti più grande della Lombardia, riapre i battenti a Capriate, in provincia di Bergamo. La stagione prende il via con alcune novità, per la gioia di bambini e adulti: un’area tematica dedicata al Far West, nuova animazione e tanti appuntamenti con gli animali.

Cowboy Town è la nuovissima area a tema che il parco offre a partire dal prossimo aprile. Da Trinità a Django, dalle atmosfere di Sergio leone al mito di Furia il cavallo del west, il mondo del far west non è poi così tanto lontano: la banca, il saloon, l’ufficio dello sceriffo e tutte le strutture più caratteristiche della città sono dedicate agli indimenticabili personaggi di film, canzoni e fumetti della nostra tradizione. In questa suggestiva cornice ce n’è per tutti i gusti: dal Treno per i bimbi più piccoli, al volo degli avvoltoi, ai tronchi galleggianti del Gold River fino al binario impazzito del Mine Train.



Ma le sorprese che Leolandia propone non finiscono qui. Le animazioni e gli spettacoli sono l’altra grande novità dell’anno. Dalla mattina fino alla sera, gli ospiti sono accolti da tanta musica e circondati da colorate feste danzanti, ricche di balli e coreografie sempre diverse.



Inoltre, in vari giorni della settimana, è possibile assistere alle divertenti performance del Pappagalli Show o vivere da vicino l’emozione di accarezzare un serpente o veder pranzare uno squalo. Passeggiando in mezzo al verde, tra una giostra e l’altra, i visitatori possono partecipare a tanti momenti di animazione itinerante con i pirati, le indiane e i cowboy. Infine, un nuovo emozionante spettacolo: arriva Avventura, la storia di un mondo magico fatto di fate, stregoni e acrobati che lasciano grandi e piccini senza fiato.

Per tutte le infomazioni cosultare il sito www.leolandia.it