08:00 - E’ un appuntamento che segna da 22 anni l'arrivo della primavera, una grande festa per chi ama i luoghi e le cose belle e per chi è convinto che il nostro patrimonio storico-artistico e paesaggistico rappresenti un modo importante per riscoprire le radici della propria identità. Le Giornate FAI di Primavera, che quest'anno si celebrano sabato 22 e domenica 23 marzo, sono l'occasione per ammirare molti luoghi sconosciuti e spesso inaccessibili, ma anche per sperimentare l'emozione di condividere tante cose belle. Nelle due giornate della kermesse, quest'anno dedicata all'imperatore romano Augusto nel secondo millenario della sua morte, si possono visitare chiese, archivi storici, aree archeologiche, giardini e palazzi, ma anche torri, mulini e persino arsenali, carceri, eremi e sedi dell’informazione: in tutto sono 750 i luoghi in tutta Italia aperti al pubblico, 120 dei quali dedicati alla storia del grande imperatore romano.

Questo omaggio ad Augusto si propone come dedica al personaggio che ha segnato una pausa nella tumultuosa espansione dell’Impero Romano, un intervallo che ha consentito la ristrutturazione e la rinascita dello Stato e la costituzione di Roma come grande capitale.



Tra i tanti luoghi aperti alla visita segnaliamo:

● a Roma le tre eccezionali aperture dedicate alla figura di Augusto: il Mausoleo di Augusto, da anni chiuso al pubblico; il Teatro di Marcello, l’unico rimasto dei tre teatri di Roma antica; il Foro di Augusto, luogo della propaganda dove l’arte veniva utilizzata per celebrare la gloria dell’imperatore;

● la Sede RAI di Milano nel palazzo di corso Sempione progettato nel 1939 dall’architetto Giò Ponti per la sede dell’EIAR: si possono visitare gli studi televisivi e gli uffici dei dirigenti. Sempre a Milano l’Albergo Diurno “Venezia”, gioiello del Liberty,

● a Napoli si scopre l’Archivio di Stato, nato come "Archivio Generale del Regno" nel 1808 e ospitato negli spazi del Monastero dei Santi Severino e Sossio

● l’Arsenale Militare Marittimo a La Spezia,

● il Carcere San Sebastiano a Sassari, costruito nell’Ottocento su modello panottico, che solo da qualche mese non ospita più i detenuti,

● a Corleone (PA) c'è la visita al Monastero del SS. Salvatore, una straordinaria struttura di origine medievale che si affaccia sulla spettacolare Gola del torrente Corleone

● a Bassano Romano (VT) si potrà scoprire Palazzo Giustiniani - Odescalchi, gioiello di arte italiana, splendido esempio del manierismo romano che da troppi anni attende un giusta valorizzazione.

Anche in questa edizione inoltre il FAI propone in tutta Italia itinerari culturali, visite a borghi e aree naturalistiche, oltre a escursioni e biciclettate.



Le giornate di primavera rappresentano anche l’incontro tra il FAI e la gente; si tratta di un'occasione importante per entrare a far parte di una grande comunità di persone che amano il loro Paese e che si impegnano per difenderne le ricchezze. Basta versare un contributo libero durante le visite o inviare un SMS del valore di 1 euro entro il 23 marzo al numero 45595. La raccolta fondi sostiene il lavoro di oltre 7.000 volontari: gli interventi del FAI sono sempre più numerosi, ma sono anche aumentate le aree e le opere da difendere, recuperare e restituire al pubblico.



Le Giornate di Primavera sono aperte a tutti, ma gli iscritti al FAI godono di un trattamento privilegiato, con visite esclusive, corsie preferenziali ed eventi speciali. Ad esempio, per loro ci sono le visite a Palazzo Labia a Venezia, splendido palazzo barocco, nel cui salone da ballo si può ammirare il ciclo di affreschi dedicato alle Storie di Antonio e Cleopatra, dipinto da Giambattista Tiepolo; lo storico Palazzo del Corriere della Sera in via Solferino a Milano, e le sue stamperie a Pessano con Bornago (MI); la neoclassica Villa Lucia a Napoli, in stile pompeiano adiacente al Parco della Floridiana. Naturalmente è possibile iscriversi al FAI durante tutto lo svolgersi della manifestazione per usufruire subito dei vantaggi riservati agli iscritti.



Altra novità di quest’anno: sabato 22 e domenica 23 marzo molti Beni della Fondazione, tra cui l’Abbazia di Cerrate (LE), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Villa e Collezione Panza a Varese, il Castello della Manta (CN), festeggiano le Giornate di Primavera oltre il normale orario di apertura con visite guidate serali, eventi speciali, musica, danze e degustazioni



Per l’elenco completo delle aperture delle Giornate FAI consultare il sito www.giornatefai.it. Si può inoltre scaricare gratuitamente sugli store di Google e Apple la App delle Giornate FAI di Primavera, per visualizzare la mappa con tutte le aperture, l’App riconoscerà la vostra posizione e vi saprà indicare i luoghi più vicini.



Le giornate di Primavera del FAI godono sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il Patrocinio della Commissione europea, con il Patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con il concorso di numerose Regioni Italiane. e sono state rese possibili dai prezioso contributo di Ferrarelle, main sponsor dell’evento, e di Mercedes – Benz.