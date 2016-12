Lazio: sapori, allegria e tradizioni

17:33 - L’Italia, si sa, è il Paese di usanze passate e del piacere di mettersi a tavola. Quale occasione meglio dell’estate, per ritrovarsi in compagnia e gustare le diverse specialità regionali? In Lazio, per esempio, sabato 26 e domenica 27 luglio, si fa festa a Cretone in provincia di Roma, con la “Sagra del ciammellocco”, mentre Paganico Sabino in provincia di Rieti, sul Lago del Turano, prende i visitatori per la gola con le “Sagne strasciate”.

E’ con uova, farina, anice, limone e olio che si prepara il Ciammellocco, il dolce tipico grande protagonista della Sagra in programma a Cretone. In questa frazione di Palombara Sabina, nota per le sue terme e per la gustosa frutta stagionale che cresce nelle sue campagne, il Ciammellocco viene cotto al momento e servito caldo, così come insegnano le signore del posto. Oltre ad apprezzare il gusto particolare che gli danno l’anice a semi, i limoni grattugiati e spremuti e il liquore di anice e anisetta, i visitatori possono scoprirne la sua capacità di conservazione: non a caso, negli anni passati, i contadini lo portavano sempre con sé nelle campagne perché si manteneva gustoso e fragrante per tanti giorni, e costituiva il meritato “premio” al termine di un pranzo frugale prima di riprendere le fatiche nei campi. Organizzata dall'associazione culturale LiberaMente, la sagra propone anche intrattenimenti musicali tutte le sere e permette ai visitatori di scoprire un luogo ricco di storia che offre molteplici opportunità di svago.

Info sul sito http://www.cretone.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=58



La sagra delle “Sagne strasciate” di Paganico Sabino, invece, è un appuntamento per godersi un piatto che si tramanda da tante generazioni e che viene preparato creando una pasta sfoglia a base di farina, acqua, uova e che viene poi strappata in piccoli lembi, conditi con funghi porcini; il risultato è una vera e propria prelibatezza che si può accompagnare insieme a porchetta, pane e vino rosso locale. Ricco anche il programma degli intrattenimenti, che subito dopo il pranzo prevede un tuffo nel passato con la mostra di arredi sacri e di attrezzi della civiltà contadina, gli spettacoli musicali e gli stand che propongono i migliori prodotti tipici della Sabina.

Per maggiori informazioni consultare le pagine http://www.paganicosabino.org/prossimo-evento.html