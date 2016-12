Lazio: Nepi festeggia il Pecorino e i prodotti tipici della Tuscia

18:36 - Nepi, il grazioso centro tra Roma e Viterbo noto come “città dell’acqua” per le sue sorgenti minerali, sabato 10 e domenica 11 maggio celebra il Pecorino Romano Laziale e i prodotti tipici della Tuscia. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, esalta non solo la buona cucina, ma tutte le peculiarità tipiche di un territorio ricco di storia.

Il Pecorino Romano Laziale è ormai una vera rarità, la cui produzione è quasi completamente destinata ai mercati esteri; insieme a questo goloso prodotto i visitatori possono assaggiare le migliori specialità locali come il salame cotto, la pizza con cipolla, la scapicollata, il miele e le confetture.



Tra una portata e l’altra i visitatori più curiosi possono dedicarsi alla scoperta delle Forre, affascinanti gole di millenaria erosione che delineano il paesaggio intorno a Nepi, oppure conoscere le innumerevoli fonti di acque minerali e solforose, o ancora visitare la Rocca dei Borgia, dove soggiornò Lucrezia. Tra gastronomia, natura e cultura, c’è spazio anche per il mercato di antiquariato e di bricolage, per lo spettacolo di magia e per il “trucca bambini”. Ci sono poi la mostra micologica, gli spettacoli musicali e folcloristici e il Concorso Dolcezze con dessert a base di ricotta romana.



Il pecorino è comunque il grande protagonista della festa: quello Romano Dop prodotto nel Lazio, è un formaggio dal gusto molto intenso che si può gustare grattugiato o consumare direttamente in tavola. Si accompagna a meraviglia con la pizza con cipolla nepesina, piatta e non tonda, al salame cotto e alla scapicollata, una particolare pancetta stagionata e insaporita con aromi naturali.



Nel centro del paese merita una visita la piazza del Comune, abbellita da una fontana del Bernini, sulla quale si affaccia il palazzo progettato da Antonio da Sangallo il Giovane; e ancora l'acquedotto, terminato nel 1727. Merita una visita il Duomo con le sue 5 navate del XII secolo e con la cripta a 12 colonne.



Per informazioni: www.nuovaproloconepi.it/