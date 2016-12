Lago Trasimeno, tulipani in festa

17:14 - L’Olanda si trasferisce idealmente sulle rive del Lago Trasimeno per una bella manifestazione che unisce la spettacolare tavolozza di colori offerta dai tulipani in fiore ai buoni sapori e alle usanze della tradizione di casa nostra. Dal 9 al 13 aprile a Castiglione del Lago (Perugia) si festeggia infatti la 48esima edizione della Festa del Tulipano.

L’usanza di salutare l’arrivo della primavera esponendo sui balconi di casa, su finestre e su piccoli carri i primi tulipani, generalmente troppo corti di gambo per poter essere venduti, viene proprio dai fiamminghi, i quali la portarono sul Trasimeno nel lontano 1956, Da questa vecchia consuetudine è nata la festa, organizzata dall'Associazione Turistica-Pro Castiglione, che richiama in questo splendido borgo in provincia di Perugia decine di migliaia di visitatori. Il momento clou della festa è in calendario per domenica 13 aprile con la sfilata dei carri allegorici allestiti dalle cinque contrade e completamente ricoperti di tulipani. Un altro richiamo irresistibile viene dalle - taverne tipiche, aperte per l’occasione per la gioia degli amanti della buona cucina. Divertimento e spettacolo viene poi dai giochi in costume dell’epoca di Ascanio della Cogna (metà del ‘500)



Tra le cose buone da mangiare ci sono la “rosticciana con i rapi del Trasimeno” ovvero le costoline cotte sulla griglia con una rapa, dal colore simile a quello della cicoria, oppure gli spaghetti al sugo bianco di tinca, oppure al sugo di anguilla, persico reale e molto altro ancora.



E’ difficile restare indifferenti di fronte alla bellezza di Castiglione del Lago, immerso in un contesto naturalistico unico e con un grazioso centro storico tutto compreso all’interno delle mura medievali. Dalle tre porte di accesso al paese è possibile visitare il Palazzo Ducale e la Fortezza, oltre alla chiesa di Santa Maria Maddalena e l’antico Palazzo del Popolo, ma di grande impatto visivo è anche il percorso panoramico sotto le mura esterne, lungo il Poggio olivato

Per informazioni, sito Internet www.festadeltulipano.it/