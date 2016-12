Lago d’Iseo: sardine in festa

12:40 - Nel resto d’Italia lo chiamano agone. Sul lago d’Iseo, invece, è conosciuto come “sardina di lago” o più semplicemente come “sarda”. Di certo è l’ingrediente base di alcuni piatti tipici delle province di Brescia e Bergamo, non ultime le “sardine con polenta”. Il gustoso pesce è festeggiato a partire da venerdì 4 luglio a Marone, sulla riva bresciana del Sebino, nel corso dell’ormai tradizionale “Sardinata”, giunta alla sua 24esima edizione.

L’atmosfera è di quelle da lasciare incantati, dato che la festa si svolge nel parco degli ulivi di Villa Vismara, storico edificio che un tempo ospitava il Municipio del paese, affacciato sulle acque del lago d’Iseo e dotato di una spiaggia aperta al pubblico fino al tramonto. Si comincia alle ore 19, quando viene ufficialmente aperto lo stand gastronomico, curato dalle donne del paese. A fare da ospite d’onore sono, naturalmente. le sardine, rigorosamente pescate nel Sebino, che quest’anno ha offerto un ricco bottino. Ma ci sono anche le aole fritte e tanti altri piatti della tradizione bresciana e lacustre. Il tutto è condito dalla musica delle orchestre di liscio che si alternano per tutte e tre le sere della rassegna.

Sabato l’apertura è prevista ancora una volta alle 19, mentre domenica le sardine comincino ad essere servite a partire dalle 12. La “Sardinata” è organizzata ogni anno il primo fine settimana di luglio, dopo la chiusura del periodo della “pesca alla sarda” che va dal primo giugno al primo luglio, ovvero nei giorni in cui gli agoni effettuano la “frega”, ovvero si riproducono, avvicinandosi alle rive.



A pochi chilometri di distanza fervono gli ultimi preparativi per la Notte Bianca di Rovato 2014, in programma per sabato 5 luglio. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate franciacortina, che nelle passate edizioni ha attirato migliaia di persone. La rassegna, organizzata dall’Assessorato al Commercio del Comune di Rovato, occuperà tutto il centro storico. “Anche quest'anno sarà allestita un’area pensata appositamente per i bimbi. Ma ci saranno anche esibizioni di scuole di ballo, dj's set, “cocktails zone”; bancarelle e concerti dal vivo tra cui quello di Giada Mercandelli. Artisti di strada animeranno la serata che culminerà con l’esibizione della cantante Laura Bono già vincitrice del Festival di Sanremo e in uscita in questi giorni con il suo quarto album – riferisce l’assessore al commercio Marianna Archetti - La notte più lunga di Rovato terminerà alle quattro del mattino".