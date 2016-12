Lago d’Iseo, fine settimana per festeggiare la tinca

15:54 - Arriva dal lago d’Iseo la sfida nazionale a tutti gli appassionati di cucina e cuochi non professionisti: il compito è reinterpretare la tinca, uno dei protagonisti della cucina di lago e di fiume. A bandire il concorso gli Operatori Turistici di Clusane, piccolo centro lacustre in provincia di Brescia, dove si celebra la tradizionale “settimana della tinca al forno” con cui celebrano il loro piatto tradizionale. Domenica 27 luglio la tinca sale dunque in passerella e diventa , ancora una volta, protagonista del “paese dei pescatori”, vero e proprio gioiello del bresciano.

La partecipazione è aperta a tutti, è molto semplice e gratuito. Basta portare a Clusane la propria creazione con ingrediente base la tinca, presso la sala civica Carlo Capponi nel pomeriggio di domenica 27 luglio, dopo essersi iscritti alla sfida sul sito www.clusane.com. La giuria comincerà la degustazione attorno alle 17 e le premiazioni sono previste intorno alle ore 21.30. In contemporanea, e questa volta a pagamento e su prenotazione, si svolge la “Cena sul lungo lago”, che ogni volta richiama centinaia di persone, con degustazioni di tinca al forno e altri piatti del Sebino. L’elenco dei locali da contattare è disponibile sullo stesso sito dell’iscrizione al concorso. La serata si conclude con uno spettacolo di luci sul lago e con i fuochi d’artificio.



Per conoscere il meteo in tempo reale, consulta il sito www.meteo.it.