La Morra e Alba: Libri da gustare

06:00 - "Libri da Gustare”, il Salone del Libro Enogastronomico e di Territorio organizzato dall'Associazione Culturale Ca dj' Amis di Claudia Ferraresi, anima il panorama di inizio estate dal 5 al 9 giugno. Il percorso, denso di richiami letterari, culturali, sociali, gastronomici e ludici, giunto alla sua 18esima edizione, coinvolge quest’anno, oltre al pittoresco borgo di La Morra, in provincia di Cuneo, anche la vicina città di Alba.

Accanto agli appuntamenti tradizionali, tra cui la Grande Libreria, cuore pulsante della manifestazione con la sua vasta selezione di titoli dedicati alla cucina, al vino e al territorio, è in programma una tappa ad Alba dove sabato 5 giugno dalle ore 10 alle ore 13 è previsto, presso la Chiesa di San Giuseppe, il convegno "Benedetti mestieri: l'intelligenza delle mani". L'incontro, organizzato dall'Associazione Culturale San Giuseppe sotto l'egida dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe Roero e Monferrato e in collaborazione con Libri da Gustare, si propone di attirare l’attenzione, soprattutto da parte dei giovani, sui mestieri basati sulla manualità in un sistema economico che tende da tempo a svalutarli.



L'edizione 2014 di Libri da Gustare è poi caratterizzata dalla terza Maratona Fotografica delle Langhe "Obiettivo La Morra 2014", organizzata per domenica 8 giugno dall'Associazione Culturale Ca dj' Amis in collaborazione con l'Associazione Eventi e Turismo La Morra: professionisti e semplici appassionati sono chiamati a cimentarsi in una vera caccia alla foto, in cui ciascun partecipante è chiamato a presentare quattro scatti, realizzati in differenti location del centro cittadino, uno per ciascuno dei quattro ambiti tematici stabiliti dalla commissione e oggetto della competizione.

Tra le iniziative da segnalare ricordiamo, da venerdì 6 giugno alle ore 16, presso la sede dell'Associazione Culturale Ca dj' Amis (via Vittorio Emanuele,8), l’apertura della Grande Libreria, allestita dalla libreria Capo Horn di Torino, seguita alle ore 17 dalla presentazione ufficiale di Libri da Gustare e dei venti titoli che si contenderanno la palma di libro più gustoso dell'anno. C’è poi l'inaugurazione della mostra “L'appetito vien guardando - manifesti pubblicitari originali d'epoca”, a cura di Arte Progetto di Torino. Alle ore 17.30, accompagnata dall'omaggio dell'attore Mario Brusa allo scrittore Beppe Fenoglio, è prevista la tradizionale cerimonia di consegna de “La Ciao d'la Ca”, quest'anno assegnata a Paolo Levi, critico d'arte, Bruno Quaranta, giornalista, e Gianmaria Testa, cantautore. Il pomeriggio si conclude alle ore 19 con l'aperitivo in terrazza in compagnia di libri e golosità.



Sabato 7 giugno, sempre presso l'Associazione Ca dj' Amis, il pomeriggio è allietato da appuntamenti letterari, benefici e gastronomici: dalle 15 alle 16 gli autori delle sezioni Cultura del Cibo e Cultura del Vino e del Bere presentano i loro libri, alle ore 16.30 è prevista la presentazione della raccolta fondi "Cuore di Cioccolato" a cura della Fondazione Telethon, e del volume "La ricerca della cucina - La ricerca in cucina" di Alessandro Maestrali e alle ore 17 la consegna del riconoscimento Comunicabuono 2014 a Rocco Moliterni, giornalista de La Stampa, seguita dall'aperitivo in terrazza, allietato dalle melodie dell'arpa celtica eseguite da Claudia Murachelli. La giornata prosegue alle ore 18.30, presso la Cantina Comunale, con l'inaugurazione della mostra Barolo Paintings, promossa dall'Associazione Art & Wine Club - Italian Top Style di Barolo, collettiva sul tema della libera interpretazione del vino, seguita dalla Cena letteraria.



Domenica 8 giugno, oltre alla Grande Libreria, alle mostre e alla Maratona Fotografica delle Langhe, con la proclamazione e la premiazione dei vincitori dalle ore 19 presso il Salone Polifunzionale, è possibile visitare il Mercato della Terra e dell'Artigianato, aperto dalle ore 9 alle 19 in piazza Vittorio Emanuele, assistere alle esibizioni di sbandieratori e musici del Palio d'Asti e seguire le presentazioni dei libri a cura degli autori delle sezioni Il Cibo in Letteratura e Prime Pagine.



Lunedì 9 giugno, infine, Libri da Gustare ha un corollario con l'iniziativa in programma a Palas Cerequio presso la Borgata Cerequio, dove, dalle ore 15, viene presentato il nuovo progetto "I Ristoranti della Tavolozza - Custodi del Territorio. Piemonte, Liguria, Costa Azzurra" con gli interventi di Enrico Arghilante, Claudia Ferraresi, Claudio Porchia e Barbara Rochi della Rocca, madrina dell'evento. Durante i tre giorni dell'evento i ristoranti di La Morra proporranno menu letterari legati ai titoli di Libri da Gustare 2014 e menu concordati per gruppi e Associazioni.



Molte delle iniziative saranno a favore del marchio Telethon L'Ufficio Turistico è a disposizione per prenotazioni e servizi logistici in loco (info: tel 0173 500344)