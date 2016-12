Italia: la Giornata delle Ferrovie Dimenticate

09:13 -

Amanti dei treni, linee ferroviarie antiche e scenari d’altri tempi c’è una buona notizia per voi. Il 2 marzo è la Giornata delle Ferrovie Dimenticate. Moltissime le locomotive, le antiche stazioni, i ponti le rimesse e i binari solitari che verranno rimessi a nuovo da centinaia di volontari e appassionati per non perdere la memoria di esse e perchè le stesse possano essere trasformate in percorsi dedicati alla mobilità dolce o al turismo. Una bella occasione per scoprire angoli bellissimi e dimenticati del nostro Paese.

- L’evento, giunto ormai alla settimana edizione, punta l’attenzione suiche se ripristinate correttamente possono diventare, molte lo sono già, green ways, laboratori di rigenerazione etica del paese e in alcuni casi tornare ad essere linee per treni di servizio. La manifestazione verrà presentata il, presso il complesso Museale di Santa Maria della Scala, dalPer la giornata del 2 marzo tanti gli appuntamenti organizzati dalle 137 associazioni coinvolte in tutta Italia. Ad esempio: inè prevista una piacevole passeggiata lungo il sedime della, da Olgiate Comasco, zona Piscina Comunale a Grandate, passando per Lurate Caccivio, Villa Guardia e Montano Lucino, per complessivi circa 9 km. Se preferite invece scoprire le bellezze ferroviarie dellepreparate le scarpe da ginnastica e partecipate alla passeggiata lungo lache parteper poi passare attraverso l’area naturale dei laghi della Gherardesca, area di rilevante interesse ambientale e luogo di rifugio di numerose specie di uccelli migratori e nei pressi del torrente Visona da dove poi ricomincerà il cammino verso il rientro.Preferite andare alla scoperta delle ferrovie antiche del? Bene, qui si passeggerà alla scoperta della, tra tunnel, stazioni e parchi naturali. Il territorio di gran parte della Tuscia Rupestre è infatti attraversato dalla ferrovia Orte - Civitavecchia, inaugurata nel 1928 e definitivamente chiusa nel 1961 da Capranica al porto tirrenico. L’escursione porterà alla scoperta die d'Infine dando uno sguardo al sud d’Italia in Campania si percorrerà il ramo dismesso della. Il punto di ritrovo è la Stazione di Centola successivamente si transiterà su un vecchio ponte in mattoni di epoca fascista, attraversando una vecchia galleria, per poi iniziare un tratto in salita, l'antica via di collegamento che da Palinuro, attraversando il territorio di Camerota, conduceva al Vallo di Diano, per poi raggiungere ilsovrastante la Valle del Fiume Mingardo, d'aspetto molto simile alla valle degli Elfi della saga di Tolkien del Signore degli Anelli. La passeggiata si conclude poi con una discesa verso il fiume Mingardo, dopo aver visitato il castello di Montelmo nel comune di Camerota.Per maggiori informazioni: www.ferroviedimenticate.it