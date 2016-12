Infiorata di Noto: la città si veste di fiori

17:06 - A Noto, in provincia di Siracusa, da venerdì 16 a domenica 18 maggio, torna la 35° edizione de "l' Infiorata di Noto". La manifestazione prende vita in Via Nicolaci, ideale scenografia per ospitare il tradizionale evento floreale realizzato da bravissimi artisti che di anno in anno propongono motivi e composizioni colorate, prendendo spunto da elementi religiosi, mitologici e di cultura popolare.

Come ogni anno l’evento si inserisce nell’ambito della Primavera Barocca, una manifestazione fatta di musiche, spettacoli e sfilate per le vie del centro storico in abiti d’epoca del settecento.



Il Paese ospite dell’Infiorata 2014 è la Russia che, con la sua storia e la sua straordinaria cultura, anima l’edizione. Artisti russi di livello mondiale sono all’opera non solo per la realizzazione dei bozzetti ma per regalarci anche concerti, mostre, spettacoli teatrali, artigianato d’eccellenza e incontri con gli artisti locali.



