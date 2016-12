In Valtellina si vola anche senza ali

15:00 - Si chiama Fly Emotion ed è un'esperienza che permette di realizzare il sogno di volare anche senza avere le ali. E' un’esperienza sicura e accessibile a tutti, bambini compresi, con partenza in Bassa Valtellina da Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio, e arrivo a Bema, sul versante opposto della Valle del Bitto, dopo aver percorso una emozionante traversata sospesi a un cavo d'acciaio grazie a una imbracatura di assoluta sicurezza. E, per chi vuole vivere a 360 gradi l'esperienza della montagna, il volo può essere associato a passeggiate con le ciaspole, escursioni in motoslitta e persino gite in elicottero.

Per volare, non è necessaria alcuna abilità fisica o preparazione atletica: basta indossare una speciale imbracatura di sicurezza che viene poi agganciata al cavo portante per mezzo di una carrucola. Tutto il "lavoro" viene fatto dalla forza di gravità: tra le stazioni di partenza e di arrivo c'è un certo dislivello, grazie al quale si scorre liberamente lungo la fune, sorvolando la valle a 300 metri dal suolo, letteralmente immersi in un panorama straordinario.



Il ticket Fly Emotion dà la possibilità di effettuare due voli: uno di andata, dalla stazione di Albaredo a quella di Bema lungo un percorso di 1,5 km corrispondente a 1’30’’ di volo, e uno di ritorno, lungo 1,2 Km per 1’10” di volo, dalla opposta stazione di Bema a quella di Albaredo. Naturalmente, per poter sfruttare il dislivello necessario allo "scivolamento", una volta arrivati a Bema dopo il volo di andata, si utilizza una navetta mobile che riporta in alto, alla sommità dei monti di Bema, da cui si può spiccare il volo di ritorno.



Si può volare anche in coppia, grazie a un sistema innovativo di imbragatura per condividere con chi si desidera questa emozionante esperienza. Il volo è aperto a tutti: l'unica limitazione è data da alcune caratteristiche fisiche: occorre un'altezza minima di 110 cm e un peso di almeno 70 kg e non più di 120 Kg sul volo singolo, e da 100 a 180 Kg per il volo di coppia. Per i minorenni non accompagnati occorre un modulo di consenso firmato dal genitore o dal tutore.



L'esperienza del volo può anche essere abbinata a percorsi guidati alla scoperta della montagna con le ciaspole ai piedi, oppure a una gita in motoslitta, sempre accompagnati da una guida, con partenza dal Rifugio Alpe Lago, o addirittura a un volo in elicottero.



L’attrazione è attiva a gennaio tutti i weekend; chiude invece nei mesi di febbraio e marzo. Riapre ad aprile solo la domenica, a maggio nei weekend, da giugno al 15 settembre funziona invece tutti i giorni. Dal 15 settembre al 3 novembre è aperta nel weekend. Rimane chiusa dal 3 novembre al 6 dicembre. Riapre il 7 dicembre per tutti i weekend di dicembre + il 26 e 27 dicembre e il 6 gennaio. Si raccomanda sempre la prenotazione utilizzando il sito www.flyemotion.it o il numero verde 800.917.521.

Costi a partire da 25 Euro a persona.