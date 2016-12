In Valle d'Aosta è già Carnevale

15:45 - La Valle d'Aosta anticipa i tempi e apre per prima il calendario dei festeggiamenti per il Carnevale. I primi eventi sono in programma già a partire da sabato 11 gennaio a Ollomont, nella Valle del Gran San Bernardo, dove prende il via il Carnevale della Coumba Freida, e a Verrès, all'inizio della Valle d'Ayas, con il veglione di apertura del Carnevale storico in cui avviene la presentazione di Caterina di Challant e di Pierre d'Introd.

La Coumba Freida, che letteralmente significa "Valle Fredda", è il carnevale storico che si celebra nella Valle del Gran San Bernardo, una delle zone con il clima più rigido e ventoso della Valle d'Aosta, ed è sicuramente il più curioso della regione. I coloratissimi costumi tipici di questo spettacolo rievocano il passaggio dei soldati delle armate di Napoleone nel maggio del 1800. Secondo una fantasiosa leggenda, però, il carnevale potrebbe aver preso origine dal matrimonio di due sempliciotti della zona, già avanti negli anni: i loro compaesani, pronti a festeggiarli e a divertirsi come sempre avviene in occasione di un matrimonio, provavano un certo imbarazzo all’idea di presentarsi in chiesa con gli abiti della festa e decisero perciò di indossare abiti inusuali. Le landzette, bizzarre, coloratissime e per certi aspetti inquietanti maschere tipiche di questo Carnevale, sono costumi e cappelli che ricordano le uniformi napoleoniche: sono confezionati interamente a mano, adorni di perline e specchietti che riflettono la luce, con lo scopo di allontanano le forze maligne. Le landzette hanno il volto coperto da una maschera, in mano tengono crine di coda di cavallo e portano in vita una cintura munita di un campanello, anch'essi strumenti simbolici che servono a scacciare gli spiriti avversi. Tutti i comuni della vallata ospitano a rotazione le sfilate delle maschere con consuetudini simili. Il calendario completo degli appuntamenti del Carnevale della Coumba Freida si trova sul sito Internet della Regione Avalle d'Aosta, www.lovevda.it.

Il Carnevale di Verrès, giunto alla sue edizione numero 66, celebra la storia di Caterina di Challant, la castellana “amica del popolo”. Nel 1450, Caterina di Challant ed il consorte, scortati da alcuni uomini armati, scesero a Verrès: dopo aver pranzato nella casa del prevosto della collegiata di Saint Gilles, il Reverendo Pietro de Chissé. Caterina lasciò il marito e si recò nella pubblica piazza sottostante la chiesa per danzare con i giovani del paese al suoni di flauti e pifferi, tra l'entusiasmo generale e tra le grida: "Vive Introd et Madame de Challant". Gli oltre 500 anni trascorsi non hanno cancellato il ricordo di quella giornata di festa: ogni anno vengono proposte sfilate in costume seguite da un suggestivo veglione nei saloni del castello che domina il paese. Il Carnevale prende il via ogni anno con la presentazione dei personaggi nella piazza del paese, ruolo ambitissimo tra le persone del posto, a cui fa seguito la singolare e divertente lettura in lingua antica “maccheronica” da parte del battitore del “manifesto d’intenti della cittadinanza” Il calendario degli appuntamenti si trova sul sito Web www.carnevaleverres.it.