In Lombardia alla scoperta delle cascine più belle

16:25 - Da venerdì 19 a domenica 21 settembre la vita agreste si fa vicina a chi vive in città con la sesta edizione di “Cascine Aperte”, un weekend dedicato alla scoperta dei tanti volti che animano le cascine nei dintorni di Milano e del Parco di Monza. I visitatori possono vivere una giornata all’insegna della campagna e della cultura contadina grazie a un programma ricco di iniziative e di attività per adulti e bambini nelle oltre trenta strutture che aderiscono all’iniziativa

La manifestazione, curata da Associazione Cascine Milano e Consorzio DAM, vuole far scoprire le cascine come cuore pulsante delle attività agricole urbane, ma anche come luoghi di storia, socialità e cultura. Ad esempio, venerdì 19 settembre, in Cascina Cuccagna alle 19, aperitivo con prodotti agricoli e presentazione del programma del weekend con approfondimenti e riflessioni sul tema del recupero delle cascine milanesi.

Nel corso dell’iniziativa sono aperti ben nove mercati agricoli e di autoproduzione, sette botteghe con vendita diretta di prodotti delle cascine partecipanti, sono in programma due biciclettate alla scoperta delle cascine milanesi, nove concerti con i generi musicali più vari, e ancora presentazioni di libri, incontri di approfondimento, laboratori di manualità, di cucina e persino di archeologia per tutte le età. Naturalmente tutte le 33 cascine partecipanti sono aperte alla visita, per scoprirne le attività quotidiane. .

In particolare, domenica 21 settembre, la Cascina Corte San Giacomo - Nocetum, dalle 15 alle 19 propone la Bottega di Nocetum, con prodotti del Parco Agricolo Sud Milano, del commercio equo e solidale e delle cooperative sociali nel mondo. Nel pomeriggio si svolgono laboratori di archeologia nei pressi della Chiesetta dei Santi Giacomo e Filippo a Nocetum, sito archeologico, con visita alla tomba e, alle ore18, assaggi tratti da ricettari dei secoli I°,V°, XV° a cura di Giovanna Motta, paleografa ed esperta di storia della cucina (su offerta a partire da 5 euro).

Per i più sportivi, sempre domenica 21, è prevista una biciclettata alla scoperta di alcune cascine, con ritrovo alle 10.30 ai Giardini Pubblici Indro Montanelli (MM1 Palestro) e tappe in Cascina Sant’Ambrogio, Cascina Monluè, Cascina San Bernardo, Cascina Gerola e Casa Chiaravalle..

Il programma completo della manifestazione è disponibile online sul sito www.associazionecascinemilano.org/