In Friuli spira aria di amore

11:35 - Gemona del Friuli in provincia di Udine e Valvasone (Pn) sono due piccoli borghi del Friuli Venezia Giulia, distanti tra di loro ma accomunati da un programma dedicato alla festa di San Valentino, l’evento più romantico dell’anno, con eventi in calendario già sabato 8 e domenica 9 febbraio. Ecco alcune informazioni pratiche per trascorrere un piacevole weekend all’insegna dell’amore, ma anche del divertimento, con programmi enogastronomici, degustazioni, musica, poesia e tanto altro.

Nel borgo medievale di Valvasone fervono i preparativi per la seconda edizione di ValvAmore, la festa dedicata agli innamorati, in programma per l’8 e il 9 febbraio. Nello specifico, il programma prevede un mercatino, laboratori di pasticceria, cake design, proposte per le spose e una lotteria di solidarietà.

A consigliare ai visitatori dolci ricette ci sono il pasticcere triestino Alessandro Giudici e Luca Diana, titolare della nota pasticceria del centro di Pordenone e autore del libro fresco di stampa "Pasticcere a casa tua". Nicoletta Culos, presidente della Pro Valvasone spiega: "Come lo scorso anno vivremo un ricco programma tra proposte enogastronomiche e dedicate all'amore e al matrimonio, senza scordare l'intento benefico della rassegna. Il tutto grazie all'impegno di decine di volontari". Per informazioni www.provalvasone.it



Gemona del Friuli, invece, ci propone un calendario più eterogeneo. La manifestazione ha inizio venerdì 7 febbraio e prosegue senza interruzione per dieci giorni, fino a domenica 16. Tra gli eventi di maggior spicco, segnaliamo il concorso di poesie d’amore, una marcialonga non competitiva di 9 km e il lancio delle lanterne d’amore. Il programma completo di tutte le iniziative è consultabile il sito www.cscgodo.altervista.org.