Il Sesto continente sbarca a Orio al Serio

15:23 - L’appuntamento è fissato per giovedì 5 giugno alle ore 18.00 nella piazza ristorazione del centro commerciale Oriocenter: il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni inaugura la mostra Il sesto continente, la più grande rassegna d’arte mai organizzata in un centro commerciale. Tra gli ospiti della giornata ci sono Deborah Iurato, vincitrice dell'edizione di "Amici" 2014, che dalle 15.00 alle 17.00 incontra i suoi fan, e i Dear Jack, reduci dal secondo posto nella stessa trasmissione, presenti in Galleria dalle ore 17.00 alle 19.30. La mostra prosegue fino al completamento della speciale petiziome lanciata tra i visitatori, i quali sono invitati a firmare perché gli animali trovino nel Centro una dimora permanente.

L’esposizione, presentata nei giorni scorsi dallo storico dell'arte Philippe Daverio, ha un impatto molto spettacolare. Le Gallerie del Centro bergamasco sono invase da oltre 7.000 sculture in plastica riciclata di grandi dimensioni che riproducono sette specie di animali (chiocciole, rane, suricati, lupi, rondini, pesci angelo e stelle marine). Le opere sono state realizzate dal movimento artistico italiano Cracking Art Group, per aiutare il pubblico a riflettere sui grandi temi della sostenibilità e dell’ambiente. Il Cracking Art Group è composto da Renzo Nucara, Marco Veronese, Carlo Rizzetti, Alex Angi, Kicco e William Sweetlove. Sin dalla nascita del movimento nel 1993 i sei artisti hanno operato una trasformazione nel mondo dell’arte attraverso un forte impegno sociale e ambientale, unito a un rivoluzionario uso di materiali plastici che evocano una stretta relazione tra naturale e artificiale. Negli ultimi anni, il Cracking Art Group ha realizzato diverse installazioni di Regeneration in piazze, monumenti, musei e centri commerciali, portando l’arte contemporanea a confronto con l’arte antica e monumentale.



E’ possibile anche firmare una petizione affinché gli animali restino all’interno del centro: tra i partecipanti verranno estratti buoni per lo shopping. Per informazioni siti internet www.ilsestocontinente.it, e www.crackingart.it