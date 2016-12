Grumello Cremonese, al via la 39^ Fiera Regionale Agricola di Primavera

08:00 - Da venerdì 25 a domenica 27 aprile ritorna, come ogni anno, FierAgrumello, l’ appuntamento di primavera da sempre molto atteso da Grumello Cremonese, un piccolo paese in provincia di Cremona. Da quest’anno la 39esima edizione della Fiera Agricola di Primavera ci propone alcune novità. In primo luogo una rassegna espositiva lunga tre giorni grazie alla concomitanza della festività del 25 aprile e, ancor più importante, una nuova location: la suggestiva cornice di Cascina Castello, una vasta area all'ombra di castello Affaitati nella quale verranno accolte la maggior parte delle iniziative.

Il via alle iniziative collaterali è come sempre affidato ai “Tornei di Calcio” che scendono in campo già una settimana prima della rassegna, sabato 19 e lunedì 21 aprile. Nei giorni successivi l’attenzione si concentra sulle tematiche agricole con una serie di convegni per gli operatori del settore.



Il clou della manifestazione, però, è nel weekend. Gli stand fieristici aprono venerdì 25 dalle 9.00 alle 20.00 e celebrano, grazie a numerosi eventi collaterali, l'inizio di una lunga giornata tra esibizioni equestri, bancarelle gastronomiche, animazione country e scuola di cake design.



Sabato 26 siamo tutti invitati a vivere una ricca giornata di appuntamenti all’insegna della natura e degli animali. Grandi e piccini possono divertirsi partecipando ad alcune stimolanti esposizioni: alle ore 15.00;"esibizione equestre"(cavalli in libertà, cavalli montati e carosello equestre), alle ore 16.00 tutti “a scuola di flower design” con il flower designer Mauro Cattadori, alle ore 16.00 “esibizione cinofila” a cura della scuola di educazione e formazione cinofila, alle ore 17.30, “dimostrazione di sheep dog”(cani da lavoro su gregge e bestiame), e, infine, alle ore 18.30 “dimostrazione di collaborazione tra cani e cavalli”. La giornata si conclude con una serata enogastronomica, ricca di degustazioni e prodotti tipici, accompagnata da un concerto di “arie buffe e melodie celebri”, all’interno della splendida Villa Affaitati.

La cerimonia inaugurale istituzionale della Fiera, con la presentazione ufficiale e il taglio del nastro, è in programma per domenica 27 aprile dalle ore 10.30 alla presenza delle autorità regionali e provinciali e della madrina di FierAgrumello 2014, Juliana Moreira.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.grumellocremonese.it

