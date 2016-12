Genova: una giornata per conoscere i Cetacei

11:00 - L’appuntamento è per sabato 12 aprile all’Acquario di Genova; lo scopo è conoscere più da vicino l’affascinante mondo di delfini e balene, la biologia delle principali specie e le attività di ricerca dell’Acquario e della sua Fondazione a favore dell’area marina protetta che ospita il Santuario dei Catacei.

La struttura partecipa infatti al “Progetto integrato per la promozione e valorizzazione del Santuario dei Cetacei” promosso dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, e sabato 12 aprile ospita una giornata dedicata ad attività di sensibilizzazione sul tema. Il pubblico in visita all’Acquario di Genova può approfittare di speciali appuntamenti edutainment all’interno del nuovo padiglione dedicato ai Cetacei, con due diverse tipologie di approfondimenti sotto la guida degli esperti della struttura, che cos’è il Santuario dei Cetacei, la biologia delle principali specie che lo abitano e alcune attività di ricerca.



In particolare, al piano superiore della struttura i visitatori sono guidati alla scoperta delle otto specie di Cetacei più comuni del Santuario: la balenottera comune, il capodoglio, lo zifio, il grampo, il globicefalo, il delfino comune, la stenella e la tursiope, con alcuni consigli sui corretti comportamenti da tenere in caso di avvistamento in mare.



Al piano inferiore si svolge invece l’incontro con gli esperti per approfondire il tema della ricerca condotta sui Cetacei del Santuario dai biologi dell’Acquario, con particolare riferimento ai progetti Delfini Metropolitani e Intercet. Il pubblico può scoprire ad esempio alcune delle tecniche utilizzate dai ricercatori, come la fotoidentificazione, e conoscere da vicino gli esemplari monitorati dal progetto, con la loro storia, i loro comportamenti, gli spostamenti e altre curiosità.

L’attività al piano superiore è in programma alle 10:00, 11:30, 14:30, 16:00, con diversi approfondimenti per ogni incontro.

L’attività al piano inferiore è alle 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, con diversi approfondimenti per ogni incontro.

Entrambi gli appuntamenti sono compresi nel biglietto di ingresso all’Acquario di Genova.



