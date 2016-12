Genova: Elica e Claretta finalmente in mare

16:10 - Sabato 31 maggio i visitatori dell'Acquario di Genova hanno vissuto un’esperienza davvero emozionante: hanno potuto assistere al ritorno in mare di Elica e Claretta, due esemplari di tartaruga marina ospedalizzati e curati durante gli scorsi mesi presso la struttura genovese.

L’escursione di rilascio delle tartarughe, in linea con la mission dell’Acquario di Genova, ha l’obiettivo di sensibilizzare ed educare il pubblico alla conservazione e all’uso responsabile degli ambienti acquatici attraverso la conoscenza e l’approfondimento delle specie animali e dei loro habitat. Grazie alla partecipazione del pubblico, il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto alla Fondazione Acquario di Genova Onlus per i progetti di salvaguardia e conservazione di tartarughe e testuggini.



Prima della partenza il pubblico ha la possibilità di vedere da vicino i due esemplari e conoscerne la storia: Elica è stata ritrovata da un pescatore nelle acque di Castiglione della Pescaia nel maggio 2013 con una ferita al carapace, la parte superiore del guscio, spaccato per la metà della sua lunghezza, probabilmente a causa dello scontro con l’elica o la chiglia di un’imbarcazione. Mentre Claretta è una femmina di circa 40 kg di peso, ritrovata malnutrita e disidratata dalla Guardia Costiera lo scorso gennaio nelle acque antistanti Lerici.

Infine, dopo il piacevole incontro e conoscenza delle due tartarughe, i passeggeri si imbarcano sul battello e vengono portati in mare aperto nel punto in cui avviene il rilascio dei due esemplari. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio sarà presente un biologo marino dell’Acquario di Genova che spiegherà la biologia delle tartarughe marine e quali sono i pericoli che possono incontrare durante la vita in mare.



Il contributo dell’ iniziativa parte da un minimo di € 15 per gli adulti e € 10 per bambini e ragazzi (4-12 anni). Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Acquario di Genova Onlus per i progetti di salvaguardia e conservazione di tartarughe e testuggini, tra cui il Progetto Emys e l’attività di pronto soccorso Caretta caretta.



Per tutte le informazioni consultare il sito www.acquariodigenova.it



