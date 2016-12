Genova e i Palazzi dei Rolli

15:05 - Genova svela il fascino dei suoi splendidi palazzi storici, aperti al pubblico sabato 29 e domenica 30 marzo, in occasione di "Rolli days", un fine settimana in cui i celebri edifici, Patrimonio dell’Umanità Unesco, edificati tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600, sono accessibili e "raccontati" ai visitatori dagli illustri genovesi che li hanno abitati.

I Rolli sono residenze private nobiliare che prendono nome dai rolli, ovvero gli elenchi di palazzi un tempo tenuti a dare "alloggiamenti pubblici” a personaggi di riguardo ospiti della città. I palazzi erano suddivisi in classi sulla base della loro magnificenza e destinati ad accogliere “cardinali, principi e viceré”, oppure “feudatari e governatori” o “principi inferiori e ambasciatori”. Costituiscono un itinerario attraverso il centro storico e un punto di osservazione privilegiato per conoscere la storia della città e delle aristocratiche famiglie che la abitavano durante il Secolo d’Oro: Pallavicino, Durazzo, Senarega, Doria, Grimaldi, Brignole Sale, solo per citarne alcuni.

Di seguito l’elenco delle aperture straordinarie di questa edizione:

Palazzo Antonio Doria - Largo Eros Lanfranco 1

Palazzo Agostino Pallavicino - Via Garibaldi 1

Palazzo Franco Lercari – Via Garibaldi 3

Palazzo Tobia Pallavicino - Via Garibaldi 4

Palazzo A.G.Spinola - Via Garibaldi 5

Palazzo Gio Battista Spinola - Via Garibaldi 6

Palazzo Nicolosio Lomellino - Via Garibaldi 7

Palazzo Giacomo e Lazzaro Spinola - Via Garibaldi 10

Palazzo Baldassarre Lomellini - Via Garibaldi 12

Palazzo Nicolò Grimaldi (Palazzo Tursi) - Via Garibaldi 9

Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco) - Via Garibaldi 11

Palazzo Ridolfo Maria e Gio Francesco I Brignole Sale (Palazzo Rosso)- Via Garibaldi 18

Palazzo G.Grimaldi (Palazzo della Meridiana) - Salita San Francesco 4

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola - Piazza Pellicceria 1

Palazzo Ambrogio di Negro – Via San Luca 2

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale - Piazza Campetto 8

Palazzo Stefano Lomellino (Palazzo Doria Lamba) - Via Cairoli 18

Palazzo Giorgio Centurione (Palazzo Durazzo Pallavicini) - Via Lomellini 8

Palazzo Cesare Durazzo - Via del Campo 12

Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Università) - Via Balbi 4

Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale) - Via Balbi 10

Anche Villa del Principe, storica dimora di Andrea Doria, protagonista della Genova del Cinquecento, effettua per l’occasione, un’apertura speciale.

I 42 Palazzi inseriti dal 2006 nel Patrimonio dell’Umanità Unesco costituiscono inoltre un’interessante chiave di lettura per andare alla scoperta il labirinto dei “caruggi”, i pittoreschi vicoli della città antica.

I prossimi appuntamenti in programma per il 2014 sono in calendario per il 24-25 maggio, con un’edizione che vede l’incontro tra i Palazzi dei Rolli e l’arte contemporanea, attraverso installazioni nei cortili e negli atrii. Il 20-21 settembre, con un programma che vedrà nuovamente protagonisti i palazzi e le loro storie.